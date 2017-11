Erfolgreiche Geldanlage: Intelligenter Vermögensaufbau mit Portfolios

Sollten Sie als Anleger besser abwarten oder jetzt investieren? Mit welcher Strategie? Wie sollte Ihr Portfolio aussehen? Alexander Del Toro Barba vom digitalen Vermögensverwalter VisualVest gibt im finanzen.net-Webinar am 14. November Antworten auf diese und weitere Fragen.

» Hier zum Anlage-Webinar anmelden!

Alexander Del Toro Barba vom Investmentprofi VisualVest erläutert unter anderem, wie Sie eine Anlagestrategie finden, die zu ihnen passt, und welche Kriterien Sie bei der Zusammenstellung eines Portfolios beachten sollten. Melden Sie sich jetzt zu diesem Live-Event an und lernen Sie vom Fondsprofi. Sie können - wie immer - kostenfrei und ganz bequem von Ihrem PC, Mac, Tablet oder Smartphone daran teilnehmen.

Alexander Del Toro Barba erklärt darüber hinaus, wie Sie mit kleinen Sparbeträgen von Investmentfonds profitieren können und wie Sie Ihre Anlagestrategie regelmäßig überprüfen. Thema wird auch sein, wie Sie den Cost-Average-Effekt für sich nutzen können und welche Vor- und Nachteile ETFs und Investmentfonds haben. Wo lauern Risiken? Wo warten Chancen?

» Melden Sie sich hier zu diesem spannenden Online-Seminar an!

Ihr Experte

Alexander Del Toro Barba ist Head of Product & Marketing bei VisualVest, einem digitalen Vermögensverwalter, der 2015 von der Union Investment Gruppe gegründet wurde. Er ist verantwortlich für Produktmanagement, Forschung & Entwicklung sowie Marketing. Nebenberuflich lehrt Del Toro Barba Machine Learning in Business-Anwendungen an der Hochschule Pforzheim und macht eine Dissertation in Volkswirtschaftslehre an der Universität Münster (WWU) mit Fokus auf mathematischer Statistik und Scientific Computing. Vor VisualVest arbeitete Del Toro Barba bis 2015 im Produktteam für Cloudlösungen bei Google in Dublin, wo er für die Datenintegration und der Automatisierung von Marketingprozessen verantwortlich war. Alexander Del Toro Barba hat mehr als neun Jahre Erfahrung in Softwareunternehmen und Technologie-Lösungen für Finanzinstitutionen.

Tipp: Verpassen Sie kein Webinar mehr!

Möchten Sie per E-Mail über weitere Webinare auf finanzen.net informiert werden? Dann melden Sie sich hier für unseren kostenlosen Webinar-Newsletter an!

Bildquellen: Billion Photos / Shutterstock.com