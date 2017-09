Von Unternehmerfamilien lernen: Gewinne sichern und Marktrisiken aktiv managen

Was bringen kurzzeitig hohe Buchgewinne, wenn diese beim nächsten Einbruch wieder verloren gehen? Wie können Sie als Anleger in Zeiten experimenteller Notenbankpolitik Ihr Erspartes schützen und mehren? Was müssen Sie unternehmen, um Ihr Vermögen auf die nächste Krise vorzubereiten? Diese und andere Fragen beantwortet Andreas Lesniewicz vom Vermögensverwalter Conren im finanzen.net-Webinar am 27. September.

"Die Welt hat sich seit der Finanzkrise verändert. Konzepte und Strategien, die in der Vergangenheit erfolgreich waren, bergen im heutigen Umfeld mitunter erhebliche Risiken", sagt Lesniewicz. "Eine realistische Zielsetzung und eine langfristige Ausrichtung sind deshalb wegweisend - das können Anleger von Familienunternehmen lernen."

Der Anlageprofi von Conren ist auf die Verwaltung großer Vermögen von Familienunternehmern spezialisiert. Im Webinar erläutert er, warum erfolgreiche Unternehmer beim Thema Geldanlage Vorbild sein können, wie Sie als Anleger Marktschwächen managen und wie Sie rechtzeitig Gewinne sichern.

Ihr Experte

Andreas Lesniewicz hat als Geschäftsführer das Family Office der Initiatorenfamilie Conren in 2004 mit aufgesetzt. Er ist Vorsitzender des Verwaltungsrates der Conren Fortune SICAV und Geschäftsführer der Conren Research GmbH, die als Tochterunternehmen der Altrafin Gruppe den Fondsmanager der Conren Fonds unterstützt.

Andreas Lesniewicz studierte Betriebswirtschafslehre mit Wirtschaftsrecht an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg; kombiniert mit Gastaufenthalten an der Harvard University, Cambridge, und der Columbia University, New York. Seine Studienspezialisierungen lagen auf Finanzwirtschaft und Wirtschaftsprüfung. Nach seinem Studienabschluss arbeitete er als Unternehmensberater im Bereich Corporate Finance in Frankfurt am Main.

