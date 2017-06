Markttechnik: Wo ist die versteckte Kamera?

GO

Griechisches Parlament billigt letzte Vorlagen. EU prüft Zusammenschluss von NXP und Qualcomm. Deutsche Unternehmen in Mexiko erwarten trotz Trump gute Geschäfte. Snap-Aktie verliert deutlich: Citigroup streicht Kaufempfehlung. Brüssel gibt Johnson & Johnson Grünes Licht für Pharma-Übernahme. Elon Musk kündigt neues Feature für Teslas an. Softbank-Aktie mit Kurssprung: Übernahme von Alphabets Roboter-Tochter Boston Dynamics geplant.

