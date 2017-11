Das sind momentan die spannendsten DAX-Aktien

An der Börse kommt es auf die richtige Aktienauswahl an. So hat die Lufthansa-Aktie binnen Jahresfrist um satte 137 Prozent zugelegt. Auch die Anteilseigner der Commerzbank können sich auf 12-Monatssicht über eine glatte Kursverdopplung freuen. Eine Performance, die anderen Aktionären Tränen in die Augen treiben dürfte. Während die einen DAX-Werte haussieren, treten andere Papiere auf der Stelle, beispielsweise von Fresenius (+5%) oder Merck (+0,5%). Der DAX-Wert ProSiebenSat.1 Media rauschte binnen Jahresfrist sogar um 24% in den Keller.

Welche Aktien sind gerade spannend?

Damit Sie im DAX nicht auf die falschen Pferde setzen, analysiert Franz-Georg Wenner von Feingold Research im Webinar am Donnerstag­abend die spannendsten DAX-Titel unter fundamentalen und technischen Gesichtspunkten. Melden Sie sich jetzt kostenlos an und seien Sie live dabei, wenn der Chefredakteur des Anlegermagazins Index Radar die Chancen einzelner DAX-Aktien für Sie unter die Lupe nimmt.

» Jetzt anmelden zu diesem spannenden Webinar!

Welche DAX-Aktien haben Sie im Depot?

Welche DAX-Aktie finden Sie besonders spannend? Im Webinar wird Franz-Georg Wenner auch zu ausgewählten Wunschaktien der Teilnehmer Stellung beziehen. Unterstützt wird Wenner dabei von David Hartmann von mein-zertifikat.de. Der Derivate-Experte wird dabei erläutern, wie Sie mittels Zertifikaten auf einzelne DAX-Titel Ihr Chance-Risiko-Verhältnis fein austarieren können.

Ihre Experten

Franz-Georg Wenner ist Chefredakteur des Anlegermagazins Index Radar. Der Spezialist für Technische Analyse ist regelmäßiger Gast bei n-tv sowie gern gesehener Vortragsredner. Er hält regelmäßig Webinare und referierte unter anderem beim Verein Technischer Analysten Deutschlands (VTAD). Bei Börse Online war er sechs Jahre Online-Koordinator und Redakteur mit den Schwerpunkten Nebenwerte Deutschland, Zertifikate und Technische Analyse. Zusätzlich betreute er für die Commerzbank den Zertifikate-Newsletter ideas daily.

David Hartmann betreut bei Vontobel die Emissionsplattform mein-zertifikat.de. Zusammen mit Franz-Georg Wenner von Feingold Research präsentiert er in diesem Webinar verschiedene Handelsstrategien und deren Umsetzung auf mein-zertifikat.de.

» Melden Sie sich hier zu diesem kostenfreien Online-Seminar an!

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag, Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com