Gleich geht's los: Tesla, Apple, Netflix & Co. charttechnisch und fundamental unter der Lupe

Die Börsenexperten Benjamin Feingold und Franz-Georg Wenner von Feingold Research werfen im heutigen Webinar einen detaillierten Blick auf die US-Märkte: Welche Signale zeichnen sich dort ab? Was heißt das für die Aktien von Tesla, Apple, Netflix & Co.? Wie sollten sich Anleger für 2018 positionieren?

Die Anlage-Profis analysieren die aktuellen Gewinner und Verlierer an der Börse - sowohl fundamental als auch aus charttechnischer Sicht. Darüber hinaus zeigen Benjamin Feingold und Franz-Georg Wenner auf, welche Chancen und Risiken sich für Anleger an den Märkten insgesamt ergeben. Melden Sie sich jetzt noch zu diesem spannenden Anlage-Webinar an und erfahren Sie, auf welche Titel Sie 2018 setzen sollten. Sie können ganz bequem und kostenfrei von Ihrem PC, Mac, Tablet oder Smartphone am Webinar teilnehmen.

Das Live-Event ist Teil 2 der fünfteiligen Webinar-Reihe, in der Benjamin Feingold zusammen mit weiteren Experten die wichtigsten Assetklassen bespricht, dazu spannende Einzelwerte vorstellt und erläutert, wie dort Anleger ihr Rendite-Risiko-Profil mit Zertifikaten optimieren können. Im zweiten Teil sollen unter anderem die Aktien von Tesla, Apple und Netflix im Mittelpunkt stehen.

Darüber hinaus führen die beiden Börsenprofis Feingold und Wenner zusammen mit David Hartmann von mein-zertifikat.de ihre Anlageidee und deren Umsetzung auf mein-zertifikat.de einfach und verständlich vor - das sollten Sie nicht verpassen!

Ihre Experten

Benjamin Feingold ist Börsenjournalist und Vollblutanleger mit langjähriger Erfahrung im Handel von Zertifikaten und Hebelpapieren. Seit Anfang der 2000er-Jahre hat er unter anderem für Börse Online und die Financial Times Deutschland geschrieben. Nun erläutert er seine Tradingideen auf seinem Investmentportal Feingold Research (feingold-research.com). Gemeinsam mit Daniel Saurenz setzt er dort seinen Tradingansatz in zwei Musterdepots um - in einer defensiven und offensiven Variante. Die Basis ist fundamentales Research gepaart mit Sentimentindikatoren wie etwa der Volatilität. Für ihre Strategien nutzen sie auch intensiv die Emissionsplattform mein-zertifikat.de.

Franz-Georg Wenner ist Chefredakteur des börsentäglichen Anlegermagazins Index Radar. Der Spezialist für Technische Analyse ist regelmäßiger Gast bei n-tv sowie gern gesehener Vortragsredner. Er hält regelmäßig Webinare und referierte unter anderem beim Verein Technischer Analysten Deutschlands (VTAD). Bei Börse Online war er sechs Jahre Online-Koordinator und Redakteur mit den Schwerpunkten Nebenwerte Deutschland, Zertifikate und Technische Analyse. Zusätzlich betreute er für die Commerzbank den Zertifikate-Newsletter ideas daily.

David Hartmann verantwortet bei Vontobel den Bereich mein-zertifikat.de. Zusammen mit Benjamin Feingold und Franz-Georg Wenner präsentiert er in diesem Webinar die Umsetzung verschiedener Handelsstrategien und deren Umsetzung auf mein-zertifikat.de.

