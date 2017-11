Nachhaltig investieren mit ETFs - ohne Verzicht auf Rendite

Warum sollten Sie nachhaltig investieren? Weil immer mehr Investoren systematisch Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte (ESG) beachten und weil Sie als Anleger so Risiken in Ihrem Portfolio verringern können. Doch es kommt darauf an, wie Sie dabei vorgehen.

Im Webinar am 6. November erläutert ETF-Profi Carlo Funk von BlackRock, was nachhaltiges Investieren überhaupt bedeutet, worauf Sie dabei achten müssen und wie Sie Ihr Risiko-Rendite-Profil mit ETFs justieren. Melden Sie sich jetzt zu diesem Online-Seminar an. Sie können an der Live-Veranstaltung ganz bequem von Ihrem PC, Mac, Tablet oder Smartphone teilnehmen - selbstverständlich kostenfrei.

Der größte Teil der Nachhaltigkeits-Investments setzt heutzutage noch auf Ausschlusskriterien. Doch immer mehr Investoren suchen nach wertschöpfenden Lösungen, wie ESG-Faktoren und wirkungsbezogene Investitionen ("Impact Investing"). Welche Rolle ESG-Faktoren beim nachhaltigen Investieren spielen und warum Ihr Portfolio deshalb nicht auf Performance verzichten muss, erfahren Sie am 6. November ab 18 Uhr von Carlo Funk.

Ihr Experte

Carlo M. Funk ist seit 2015 Spezialist für ETF- und Index-Investments sowie Experte für die Nachhaltige Geldanlage bei BlackRock. Zuvor arbeitete Carlo Funk als Betreuer vermögender Kunden bei der US-Bank J.P. Morgan in New York sowie als Investmentanalyst in Frankfurt. Bis 2011 war er als Privatkundenberater der BHF Bank in Frankfurt tätig.

