Tesla, Apple, Netflix & Co. - US-Aktien charttechnisch und fundamental unter der Lupe

Welche Signale zeichnen sich derzeit an den US-Märkten ab? Wie lange kann die Rally noch weitergehen? Was müssen Börsianer zu US-Aktien wie Tesla, Apple, Netflix & Co. wissen? Und vor allem: Wie sollten sich Anleger für 2018 positionieren? Die beiden Börsen­experten Benjamin Feingold und Franz-Georg Wenner von Feingold Research analysieren im Webinar am kommenden Donnerstag die Situation an den US-Märkten und geben Antworten.

» Hier kostenfrei zum Webinar zu den US-Märkten anmelden!

Die Anlage-Profis analysieren die aktuellen Gewinner und Verlierer an der Börse - sowohl fundamental als auch aus charttechnischer Sicht. Benjamin Feingold und Franz-Georg Wenner zeigen darüber hinaus auf, welche Chancen und Risiken sich für Anleger an den Märkten ergeben. Melden Sie sich jetzt zu diesem spannenden Anlage-Webinar an und erfahren Sie, welche US-Titel jetzt und in 2018 chancenreich sind. Sie können ganz bequem und kostenfrei von Ihrem PC, Mac, Tablet oder Smartphone an diesem Webinar teilnehmen.

Das Live-Event ist Teil 2 der fünfteiligen Webinar-Reihe, in der Benjamin Feingold zusammen mit weiteren Experten die wichtigsten Assetklassen bespricht, dazu spannende Einzelwerte vorstellt und erläutert, wie dort Anleger ihr Rendite-Risiko-Profil mit Zertifikaten optimieren können. Im zweiten Teil sollen unter anderem die Aktien von Tesla, Apple und Netflix im Mittelpunkt stehen.

Darüber hinaus führen die beiden Börsenprofis Feingold und Wenner zusammen mit David Hartmann von mein-zertifikat.de ihre Anlageidee und deren Umsetzung auf mein-zertifikat.de einfach und verständlich vor – das sollten Sie nicht verpassen!

» Hier anmelden und von zwei erfahrenen Anlage-Profis lernen!

Ihre Experten

Benjamin Feingold ist Börsenjournalist und Vollblutanleger mit langjähriger Erfahrung im Handel von Zertifikaten und Hebelpapieren. Seit Anfang der 2000er-Jahre hat er unter anderem für Börse Online und die Financial Times Deutschland geschrieben. Nun erläutert er seine Tradingideen auf seinem Investmentportal Feingold Research (feingold-research.com). Gemeinsam mit Daniel Saurenz setzt er dort seinen Tradingansatz in zwei Musterdepots um - in einer defensiven und offensiven Variante. Die Basis ist fundamentales Research gepaart mit Sentimentindikatoren wie etwa der Volatilität. Für ihre Strategien nutzen sie auch intensiv die Emissionsplattform mein-zertifikat.de.

Franz-Georg Wenner ist Chef­redakteur des börsen­täglichen Anleger­magazins Index Radar. Der Spezialist für Technische Analyse ist regel­mäßiger Gast bei n-tv sowie gern gesehener Vortrags­redner. Er hält regelmäßig Webinare und referierte unter anderem beim Verein Technischer Analysten Deutschlands (VTAD). Bei Börse Online war er sechs Jahre Online-Koordinator und Redakteur mit den Schwer­punkten Nebenwerte Deutschland, Zertifikate und Technische Analyse. Zusätzlich betreute er für die Commerzbank den Zertifikate-Newsletter ideas daily.

David Hartmann verantwortet bei Vontobel den Bereich mein-zertifikat.de. Zusammen mit Benjamin Feingold und Franz-Georg Wenner präsentiert er in diesem Webinar die Umsetzung verschiedener Handelsstrategien und deren Umsetzung auf mein-zertifikat.de.

» Hier können Sie sich kostenlos zu diesem spannenden Webinar anmelden!

Tipp: Verpassen Sie kein Webinar mehr!

Möchten Sie per E-Mail über weitere Webinare auf finanzen.net informiert werden? Dann melden Sie sich hier für unseren kostenlosen Webinar-Newsletter an!

Bildquellen: Africa Studio / Shutterstock.com