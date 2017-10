Artificial Intelligence: So reichern Anleger ihr Portfolio mit künstlicher Intelligenz an

Produkte und Dienstleistungen werden "intelligenter". Künstliche Intelligenz findet bald in nahezu all unseren Lebensbereichen Anwendung, die Dynamik ist hoch. Wie Sie als Anleger von diesem Trend profitieren können, erläutern Thomas Rappold, Experte für Technologieinvestments, und Nicole Wittmann, Derivate-Expertin von Bank Vontobel Europe AG, im kostenfreien finanzen.net-Webinar am 17. Oktober.

"Wir nutzen künstliche Intelligenz bereits jetzt 'unsichtbar' über Smartphones, Suchmaschinen oder in sozialen Medien", so Thomas Rappold. "Die Folge: Immer mehr Investoren tätigen Finanzierungen und Akquisitionen innerhalb des Segments." Melden Sie sich jetzt zu diesem Online-Seminar an und erfahren Sie, wieso Sie sich mit einem Technologieinvestment auseinandersetzen sollten. Sie können ganz bequem von Ihrem PC, Mac, Tablet oder Smartphone an der kostenfreien Live-Veranstaltung teilnehmen.

Thomas Rappold hat zusammen mit Bank Vontobel Europe AG den neuen Solactive Artificial Intelligence Performance-Index aufgelegt. Was diesen Index auszeichnet, erfahren Sie am 17. Oktober ab 18 Uhr.

Ihre Experten

Thomas Rappold, geboren 1971, erlernte bereits mit 14 Jahren Programmiersprachen im Selbststudium auf dem Commodore C64. Als einer der ersten Absolventen des europaweit ersten Studiengangs Medieninformatik trug er als Mitarbeiter der Strategiegruppe Internet bei Allianz SE maßgeblich zu bahnbrechenden neuen Finanzportalen für Privat- und Geschäftskunden bei. Seit über zehn Jahren ist Rappold erfolgreicher Unternehmer einer Internet-Beratungs- und Beteiligungsgesellschaft sowie Gründer von zahlreichen Internet-Start-ups. Thomas Rappold ist Investment-Advisor für Vontobel und konzipierte u. a. den Artificial Performance Index und den Industry 4.0 Performance Index.

Nicole Wittmann arbeitet im Team Public Distribution Europe im Bereich Financial Products von Vontobel in Frankfurt am Main. Zuvor war sie bei Macquarie und Sal. Oppenheim im Bereich strukturierte Produkte tätig.

