René Wolfram ist der bislang einzige Deutsche, der bei der Weltmeisterschaft im Echtgeld-Trading unter die besten Drei gelangte. Am kommenden Dienstag, den 25. April, gibt der Profi-Trader im finanzen.net-Webinar spannende Einblicke in eine Handelstechnik, die er seit vielen Jahren erfolgreich anwendet. Der Profi-Trader erläutert außerdem am Beispiel eines konkreten Trades, wie Anleger diese Strategie nachbilden können.

» Jetzt zum kostenlosen Webinar mit René Wolfram anmelden!

Der Trader René Wolfram und seine Trades

René Wolfram ist seit 20 Jahren aktiver Trader und bestreitet seit 2003 seinen Lebensunterhalt mit Trading. Im Jahr 2013 belegte er als erster und bislang einziger Deutscher den dritten Platz bei der offiziellen Weltmeisterschaft im Futures-Trading, der Robbins Worldcup Trading Championship. Dieser Worldcup ist einer der renommiertesten Echtgeld-Trading-Wettbewerbe, bei dem jeder Trader mit seinem eigenen Konto antritt und somit sein eigenes Kapital tradet.

» Jetzt zum kostenlosen Webinar mit René Wolfram anmelden!

Tipp: Verpassen Sie kein Webinar mehr!



Möchten Sie per E-Mail über weitere Webinare auf finanzen.net informiert werden? Dann können Sie sich hier in unseren Webinar-Newsletter eintragen!

Bildquellen: René Wolfram