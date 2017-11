Breakout-Trading in den Top-Wachstumsaktien

Als Trader sollten Sie kein wichtiges Breakout-Signal verpassen. Was in der Theorie einfach klingt, ist in der Praxis deutlich komplizierter. Voraussetzung ist, dass Sie die richtigen Screening-Tools parat haben.

Der Trader-Stammtisch am 9. November behandelt das Thema Breakout-Trading in den Top Growth Stocks. Marc Schumacher zeigt auf, mit welchen Screening-Tools Sie Top-Wachstumsaktien identifizieren. Melden Sie sich jetzt kostenfrei zum Webinar mit Marc Schumacher an! Sie können ganz bequem von Ihrem PC, Tablet oder Smartphone an dem Live-Event teilnehmen.

Mit dem "Guru-Desk William O'Neil" haben die Profis von Traderfox ein komplettes Trading-Desk für die systematische Überwachung von Top-Wachstumsaktien konzipiert - das System konzentriert sich auf charttechnische Kaufsignale. Jeden Montag wird das Ranking der fundamentalen Auswahllisten aktualisiert.

Im Trader-Stammtisch lernen Sie unter anderem, wie Sie die Theorie in die Praxis umsetzen. Mit Hilfe von Zusatzkriterien wie Trendstärke, Trendstabilität und dem Abstand vom Jahreshoch können Trader systematisch neue Trading-Chancen für den täglichen Handel identifizieren.

Um die jeweils stärksten Aktien aus einem Trend oder einer speziellen Branche herauszufiltern, bietet TraderFox mit mehr als 65 Anlage- und Zukunftstrends (Virtual Reality, Internet of Things, Robotik, Industrie 4.0,...) die passende Vorlage. Eine detaillierte Spezifikation von Bereichen, die einem Branchentrend zugeordnet sind, erleichtert dabei die Auswahl von potentiellen Trading-Kandidaten in einem speziellen Segment. In Kombination mit dem Auswahlkriterium Trendstärke ist es damit möglich, die jeweils stärksten Einzelwerte einer bestimmten Kategorie bzw. eines Sektors zu selektieren.

Der Trader-Stammtisch

Im digitalen Trader-Stammtisch von TraderFox, einem Tochter­unternehmen von finanzen.net, besprechen die beiden Profi-Trader Simon Betschinger und Marc Schumacher Woche für Woche live die Themen, die sich Trader und aktive Anleger Tag für Tag stellen: Welche Aktien bieten besondere Chancen? Wo wurden gerade Kauf- oder Verkaufs­signale ausgelöst? Und welche Trading-Strategien weisen aktuell über­­durch­schnittliche Trefferquoten auf? Die Trader nutzen hierzu die kostenlose Börsensoftware Trading-Desk.

