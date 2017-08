Wie können Anleger die Strategien der Trader-Legenden Nikolas Darvas und Daniel Zanger nachvollziehen und führende US-Aktien identifizieren? "Als Trader ist es unsere Pflicht auf eine neue Bullenbewegung stets vorbereitet zu sein und entsprechende Bullenaktien auf der Watchlist zu führen", so Trading-Profi Marc Schumacher. "In ihrem Trading-Desk können Börsianer die Strategien der beiden Trader-Legenden ganz einfach nachbilden und mit wenigen Klicks die führenden Aktien am US-Markt identifizieren."

Der Trader-Stammtisch

Im digitalen Trader-Stammtisch von TraderFox, einem Tochter­unternehmen von finanzen.net, besprechen die beiden Profi-Trader Simon Betschinger und Marc Schumacher Woche für Woche live die Themen, die sich Trader und aktive Anleger Tag für Tag stellen: Welche Aktien bieten besondere Chancen? Wo wurden gerade Kauf- oder Verkaufs­signale ausgelöst? Und welche Trading-Strategien weisen aktuell über­­durch­schnittliche Trefferquoten auf? Die Trader nutzen hierzu die kostenlose Börsensoftware Trading-Desk.

Bildquellen: istock/kryczka, INDRANIL MUKHERJEE/AFP/Getty Images