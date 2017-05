In seinem wikifolio "Chancen suchen und finden" setzt der Trader Lukas Spang konsequent auf Small Caps aus Deutschland, Österreich und der Schweiz - und das mit Erfolg: Ein erstaunliches Performance-Plus von über 200 Prozent legte Spang seit Beginn im Jahr 2013 mit seinem wikifolio hin, das entspricht einer jährlichen Rendite von 35,8 Prozent (Stand: 15. Mai 2017). Erhalten auch Sie interessante Einblicke in seine Handelsidee und profitieren Sie vom Wissen des wikifolio-Traders.

Spang findet seine persönlich favorisierten Nebenwerte durch eine detaillierte Unternehmensanalyse, eine eigene Bewertungsstrategie, regelmäßige Teilnahmen an Kapitalmarktkonferenzen sowie Diskussionen mit Unternehmensvorständen. Im finanzen.net-Webinar am 23. Mai erklärt der wikifolio-Trader unter anderem, warum Small Caps aus dem DACH-Raum für ihn so spannend sind und wie er die passenden Werte für sein Depot auswählt. Melden Sie sich jetzt zu diesem kostenfreien Webinar an!

Der wikifolio-Trader Lukas Spang

Der studierte Betriebswirt Lukas Spang macht derzeit seinen Master of Science in Business Management an der Universität Würzburg. Seit 2013 ist er erfolgreicher wikifolio-Trader. Mehr als vier Millionen Euro Kapital sind in seinem wikifolio investiert.

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com, wikifolio 2017