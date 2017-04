Marktkommentar:

Das war wohl nichts. Hoffnungsvoll stieg der DAX zu Handelsbeginn an musste aber im Tagesverlauf wieder nachgeben. Sicherlich auch der Nachrichtenlage aus St.Petersburg geschuldet. Immer noch scheint es jedoch, als könnten die Märkte in Japan und den USA die Suppe versalzen. Im Tageschart noch Luft bis 12382. Die Stundenwolke stellt zwischen 12271-12301 einen kleinen Widerstand dar. Die nächsten Unterstützungen nun bei 12244, 12230, 12214, 12179, 12139, 12095, 12095 und 12035. Die Technik im Stundenchart ist leicht negativ. Im Tageschart notiert der Dax oberhalb der Wolke. Auch der MACD ist nun positiv. Die positive Ausprägung nimmt jedoch ab. Die Tageswolke wird langsam dicker und unterstützt zwischen 11941-11782. Darunter die Unterstützungen 11439 aus dem Tageschart und 11338 aus dem Wochenchart. Kijun im Wochenchart bei 11177. Eine weitere wichtige Kursmarke aus dem Wochenchart nun Tenkan bei 12053. Heute spricht Draghi in Frankfurt zur Einführung des neuen 50 Euro Scheins. Spannend, ob er sich auf mögliche Nachfragen zur aktuellen Zinspolitik äußern wird, da gestern Benoit Coeure´faktisch ein Ende der Nullzinspolitik angekündigt hat. Nur den Zeitpunkt hat er nicht genannt. Der Markt dürfte also das Event mit Spannung verfolgen. Die Vorgaben aus Asien heute uneinheitlich. Der Nikkei muss jedoch weiter abgeben. Das Chartbild im Tageschart hat sich nun eingetrübt und der Short-Kumo-Breakout im Tageschart wurde bestätigt. Wichtig im Wochenchart Tenkan bei 19289. Erst nachhaltig darüber kann eine Stabilisierung eintreten. Die Tageswolke stellt zwischen 19164-19385 einen Widerstand dar. Nachhaltig unterhalb der Tageswolke kommt der Kursbereich 18880-18573 wieder in den Fokus. Nachhaltig unterhalb von 18895 könnte sich die Abwärtsbewegung verschärfen. Der DOW Jones musste Montag leicht abgeben und notiert noch immer innerhalb der Tageswolke. Die wichtige Kursmarke 20583 hat vorerst gehalten wurde aber durch das Tagestief bei 20515 deutlich unterschritten. Kein gutes Vorzeichen. Hier scheint nun Vorsicht angebracht. Unterhalb der Tageswolke bei 20424 wird der Tageschart wieder negativ. Davor noch die aktuelle Hauptunterstützung bei 20509. Darunter würde sich das Chartbild weiter eintrüben.

Ausblick Japan:

Der Nikkei steht aktuell (04:35) bei 18906,69 Punkten ein Minus von 76,54 Punkten oder 0,40 Prozent. In allen drei Zeitebenen notiert der Nikkei unterhalb der Wolke. Das Short-Kursziel 18944 wurde erreicht. Die nächsten Long-Kursziele nun bei 18944, 19071, 19179, 19288, 19361, 19509, 19544, 19644, 19739, 19844, 19929, 20000.. Auf der Unterseite zu beachten 18895, 18796, 18718, 18642, 18512, 18400, 18235, 18174, 18078, 18000, 17925, 17738, 17660, 17590, 17520, 17450, 17436, 17388, 17291, 17242, 17140, 16932, 16790, 16572, 16408. Tenkan nun bei 18916 Kijun bei 18951. Der Ichimoku hat damit ein starkes Verkaufssignal erzeugt. Die Stundenwolke stellt zwischen 18951-19054 einen Widerstand dar. Die Technik ist negativ. Der MACD ist negativ und die Stochastik ist neutral.

Im übergeordneten Tageschart notiert der Nikkei nun unterhalb der Wolke. Der Short-Kumo-Breakout wurde bestätigt. Tenkan nun bei 19039 Kijun bei 19273. Der Ichimoku hat damit ein schwaches Verkaufssignal erzeugt. Der Nikkei notiert unter Tenkan und unter Kijun. Die Technik im Tageschart ist negativ. Der MACD ist negativ und die Stochastik ist überverkauft. Die Tageswolke stellt zwischen 19164-19385 einen Widerstand dar. Auf der Long-Seite zu beachten 18944, 19071, 19179, 19288, 19361, 19509, 19544, 19644, 19739, 19844, 19881, 19931, 20000. Die nächsten Short-Kursziele nun bei 18895, 18785, 18718, 18642, 18512, 18400, 18235. 18174, 18078. 18000, 17925, 17738, 17590, 17520, 17450, 17436, 17388, 17291, 17242, 17140, 16932, 16790, 16572, 16408, 16252, 16171,15827, 15644, 15550, 15338, 15171, 14959, 14822, 14792, 14511, 14321, 14171 und 14000.

Durch den erneuten Short-Kumo-Breakout hat sich das Chartbild wieder eingetrübt. Erst nachhaltig über 19289 ( Tenkan im Wochenchart) kann sich die Lage wieder stabilisieren. Die Indikatoren im Wochenchart geben Anlass zur Sorge. Wichtig nun das die Kursmarke 18895 halten kann.

Ausblick USA:

Der DOW steht aktuell (05:42) bei 20614 Punkten. Im 10 Minuten- und im Tageschart notiert der DOW innerhalb der Wolke, im Stundenchart darunter. Das Short-Kursziel 20613 wurde so gut wie erreicht. Die nächsten Long-Kursziele nun bei 20687, 20744, 20774, 20790, 20831, 20974, 21127, 21204, 21232. Die nächsten Short-Kursziele nun bei 20583, 20509, 20477, 20421, 20362, 20322, 20277, 20189, 20144, 20091, 20000, 19929, 19847, 19721, 19567, 19447, 19381, 19358, 19277, 19238, 19144, 19087, 18866, 18844, 18760 18621, 18576, 18494, 18406, 18354, 18305, 18249, 18178, 17590. Tenkan nun bei 20626, Kijun bei 20613. Der Ichimoku hat damit ein schwaches Kaufsignal erzeugt. Die Technik ist neutral. Wichtig bleibt unten nun der Kursbereich 20554-20478. Darin die aktuelle Hauptunterstützung bei 20509.

Im übergeordneten Tageschart notiert der Dow nun innerhalb der Wolke. Tenkan nun bei 20634, Kijun bei 20716. Der Ichimoku hat ein damit ein schwaches Verkaufssignal erzeugt. Der DOW notiert unter Tenkan und unter Kijun. Die Wolke stellt zwischen 20424-20842 einen Widerstand dar. Darin auch die aktuelle Hauptunterstützung bei 20509. Die Technik ist nicht einheitlich. Der MACD ist leicht negativ und die Stochastik ist neutral. Die nächste Hauptunterstützung nun bei 20509, 20091, 19201 vor 18305 und 17866. Die nächsten Unterstützungen nun bei , 20583, 20509, 20421, 20362, 20322, 20277, 20144, 20091, 19871, 19785, 19721, 19567, 19447, 19381, 19358, 19277, 19238, 19144, 19087, 19005, 18866, 18844, 18760, 18621, 18576, 18494, 18406, 18354,18305,18249, 18178, 18055,18000, 17866 17530, 17429, 17370, 17235, 17200, 17140, 17025, 16820, 16721, 16521, 16414, 16276, 16200, 16000, 15871 und 15450. Die nächsten Long-Kursziele nun bei 20687, 20744, 20781, 20831, 20855, 20974, 21127, 21204, 21232, 21292, 21388.

Erst nachhaltig oberhalb der Tageswolke wird der Tageschart wieder positiv. Wichtig nun die Hauptunterstützung bei 20509 sowie der Bereich der Tageswolke zwischen 20424-20842. Die nächsten Widerstände nun bei 20687, 20744, 20781, 20831, 20858, 20974, 20996 und 21127. Bedenklich bleibt im Wochenchart, das nun auch der MACD neben der Stochastik ein Verkaufssignal erzeugt hat. Auch im Monatschart nun ein erstes leichtes Anzeichen für ein mögliches Ende der Bewegung. Bis 21127 nun einige Widerstände im Weg.

Ausblick Deutschland:

Der DAX fiel gestern auf 12257,20 Punkte ein Minus von 55,67 Punkten oder 0,45 Prozent. Der DAX steht aktuell (05.52) bei 12267 Punkten knapp darüber. Im 10 Minutenchart notiert der DAX innerhalb der Wolke, im Stundenchart darunter und im Tageschart darüber. Im Stundenchart gab es einen Short-Kumo-Breakout, der noch durch weiter fallende Notierungen bestätigt werden muss. Das Short-Kursziel 12286 wurde erreicht. Die nächsten Long-Kursziele nun bei 12286, 12328, 12360, 12374, 12400, Die nächsten Short-Kursziele nun bei 12251, 12194, 12139, 12095, 12075, 12055, 12035, 12012, 11982, 11940, 11910, 11881, 11855, 11771, 11741, 11712, 11671, 11659, 11626, 11659, 11626, 11595, 11573, 11523, 11494, 11463, 11400, 11368, 11321, 11285, 11221, 11125,11064, 11000, 10929, 10879, 10850, 10829, 10807, 10760, 10721, 10680, 10650, 10615, 10553, 10494, 10435, 10380, 10340, 10300, 10265, 10221, 10184, 10140, 10116, 10055, 10029, 9979. Tenkan nun bei 12273. Kijun bei 12297. Der Ichimoku hat damit ein schwaches Verkaufssignal erzeugt. Die Technik ist leicht negativ. Der MACD ist leicht negativ und die Stochastik ist neutral. Die Stundenwolke stellt zwischen 12271-12301 einen kleinen Widerstand dar.

Im übergeordneten Tageschart notiert der DAX oberhalb der Wolke. Tenkan nun bei 12211 und Kijun bei 12118. Der Ichimoku hat damit ein starkes Kaufsignal erzeugt. Der DAX notiert noch über Tenkan und Kijun. Die Tageswolke unterstützt zwischen 11941-11782. Die Technik im Tageschart ist positiv. Der MACD ist positiv und die Stochastik ist überkauft. Die nächste Unterstützungszone nun der kleine Kursbereich 12095-12075 sowie 12035-12012 vor 11940-11910 und 11855-11835. Die nächsten wichtigen Unterstützungen nun bei 12251, 12194, 12139, 12095, 12075,12055, 12035, 12012, 11982, 11940, 11910, 11855, 11800, 11771, 11748, 11712, 11659, 11626, 11573, 11523, 11494, 11463, 11433, 11368, 11321, 11285, 11221, 11125, 11064, 11000, 10929, 10879, 10850, 10829, 10807, 10760, 10721, 10680, 10650, 10615, 10553, 10494, 10435, 10380, 10340, 10300, 10265, 10221, 10184, 10140, 10116, 10055, 10029, 9979, 9905, 9821, 9761, 9679, 9611, 9521, 9450, 9382, 9312, 9271, 9221, 9198, 9112. Die nächsten wichtigen Long-Kursmarken nun bei 12286, 12328, 12360, 12374, 12400, Das letzte Swing-Tief nun bei 11914. Die nächste Unterstützungszone um 11724, 11400, 11283 dann zwischen 9985-9849. Die Oberkante der Monatswolke nun bei 10508.

Der DAX notiert noch über Tenkan und Kijun. Wichtig nun der Bereich der Tageswolke zwischen 11941-11782. Kurz darunter dann das letzte Swing-Tief bei 11724. Geht es nachhaltig darunter sollte der Kursbereich 11439-11287 angelaufen werden. Die nächsten Kursziele oben wären dann 12286, 12328, 12360,12374 und 12400.

Im DAX sieht eigentlich alles ganz positiv aus. Noch sieht so aus als stünde einem neuen Allzeithoch kaum was im Weg. Die Gefahr droht allerdings aus den USA und Japan. Hier gibt es Gründe zur Besorgnis.

Wir haben derzeit aber politische Börsen und die News und die Reaktion der Märkte darauf bestimmen die Kurse. Charttechnik kann in diesen Tagen durch die gelieferten Kursmarken nur Anhaltspunkte und Unterstützung liefern. Bleiben Sie Vorsichtig.

Zwischen 12286 und 12235 ist der DAX neutral. Oberhalb von 12386 können eng abgesicherte Long-Positionen mit den Kurszielen 12300, 12328, 12360, 12374, 12400, 12421, 12452 12474, 12492, 12517, 12531, 12577, 12600, 12615, 12629, 12654, 12671, 12695 eröffnet werden.

Unterhalb von 12235 können eng abgesicherte Short-Positionen mit den Kurszielen 12221, 12194, 12165, 12139, 12095, 12075,12055, 12035, 12012, 11982, 11955, 11940, 11910, 11855, 11835, 11800, 11782, 11741, 11712, 11678, 11659, 11626, 11595, 11573, 11523, 11509, 11463, 11433, 11388, 11368, 11300, 11285, 11221, 11200, 11183, 11150, 11125, 11064, 11000, 10975, 10929, 10879, 10850, 10829, 10807, 10760, 10721, 10680, 10650, 10615, 10553, 19494, 10435, 10400, 10380, 10340, 10300, 10265, 10221, 10184, 10140, 10116, 10055, 10029, 10000, 9979, 9960, 9905, 9844, 9821, 9761, 9740, 9700, 9679, 9611, 9591, 9521, 9478, 9450, 9419, 9379, 9350, 9335, 9312, 9275, 9221, 9198, 9131, 9085, 9044, 9021, 8979, 8960, 8944, 8900, 8871 8829, 8812, 8799, 8772,8726, 8699, 8630, 8597, 8544, 8522, 8498, 8471, 8440, 8419, 8400, 8378, 8350, 8311, 8280, 8245 eröffnet werden.

Heute zu beachten:

09:00 Spanien: Veränderung der Arbeitslosenquote

10:00 Italien: Haushaltsdefizit (Quartal)

10:30 GB: Baugewerbe PMI (Monat) !

11:00 EU: Einzelhandelsumsatz (Jahr und Monat) !

14:30 Kanada: Importe / Exporte / Handelsbilanz (Monat)

14:55 USA: Redbook (Jahr und Monat)

15:30 EU: Rede des EZB-Präsidenten Mario Draghi !!!

15:45 USA: NAPM New York Geschäftsbedingungen (Monat)

16:00 USA: Werksaufträge (Monat) !

16:00 USA: IBD/TIPP Wirtschaftsoptimismus

22:30 USA: FOMC Mitglied Tarullo spricht !!

Markus Pütz, Einzelhandelskaufmann, 47 Jahre, seit 20 Jahren an der Börse aktiv. Seit 3 Jahren Daytrader hauptsächlich im Bereich DAX-CFDs. Gründer und einer der Administratoren der Facebook-Gruppe DAX Trader von finanzen.net mit derzeit rund 4.500 Mitgliedern.

