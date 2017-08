Marktkommentar:

Der DAX konnte gestern über 12269 ansteigen, hat diese Kursmarke aber nicht nachhaltig überwinden können. Dies derzeit der nächste wichtige Widerstand. Sollte dieser nachhaltig nach oben gebrochen werden können wäre das Kursziel vermutlich der Bereich 12368-12404. Bei 12368 kann der DAX den aktuellen Abwärtstrendkanal von 12954 kommend verlassen und oberhalb von 12404 könnte der Dax in seinen alten Aufwärtstrendkanal zurückkehren. Erst dann wäre das Korrekturszenario vorerst beendet. Erst oberhalb von 12651 wird der Tageschart wieder positiv. Rein charttechnisch gesehen hat der DAX seit seinem letzten Tief bei 9155 gut 3800 Punkte zugelegt bis 12954. Eine gesunde Korrektur könnte also bis in den Bereich 11500-11054 laufen. Diest deckt sich ungefähr mit der Wochenwolke die sich derzeit zwischen 11447-10671 erstreckt. Der DAX befindet sich aktuell noch immer im Abwärtstrendkanal von 12954 kommend. Die Stundenwolke stellt zwischen 12228-12208 nur eine kleine Unterstützung dar. So lange der DAX den Kursbereich 12328-12404 nicht nachhaltig nach oben gebrochen hat ist übergeordnet von einer weiteren Korrektur auszugehen. Der aktuelle Abwärtstrendkanal wird gebildet von den Kursmarken 12368 oben und 11942 unten. Erst wenn einer dieser beiden Kursmarken nachhaltig gebrochen wird, gibt es eine vorläufige Richtungsentscheidung. Unterstützungen sind der kleine Kursbereich 11960-11860, darunter dann die 11760. Hier dann eine starke Unter-stützung. Im Tageschart wäre noch Luft bis 13147. Hier trifft der DAX auf starken Widerstand. Die nächste wichtige Kursmarke im Mo-natschart bei 13416. Im Wochenchart ist die Technik weiter negativ. Der DAX ist nun auch unter Kijun gefallen. Der Ichimoku hat ein schwaches Verkaufssignal erzeugt. Ein weiteres Warnzeichen im Wo-chenchart. Die nächste Unterstützung hier bei 11760. Mit der letzten Wochenkerze hat der DAX ein höheres Hoch aber auch ein tieferes Tief ausgebildet. Ein klarer Trend ist hier daher nicht zu erkennen. Die Vorgaben aus Asien heute uneinheitlich. Der Hang Seng konnte gut zulegen, während der Nikkei leicht abgeben musste. Der DOW Jones konnte leicht zulegen. Der nächste wichtige Widerstand nun bei 22060. Vom Ichimoku im Tageschart gesehen wieder alles auf grün, dem gegenüber steht allerdings noch die negative Technik. Kijun bei 21836 nun die nächste Unterstützung im Tageschart. Besonders wichtig hier die 21782. Sollte diese Kursmarke nachhaltig nach unten gebrochen werden kann der Bereich der Tageswolke zwischen 21505-21397 angelaufen werden. Heute um 14:30 Uhr im Fokus die US-Arbeitsmarktdaten.

Ausblick Japan:

Der Nikkei steht aktuell (06:48) bei 19721,85 Punkten ein Minus von 7,43 Punkten oder 0,04 %. Im 10 Minuten- und im Stundenchart notiert der Nikkei innerhalb der Wolke, im Tageschart darunter. Das Short-Kursziel 19739 wurde erreicht. Die nächsten Long-Kursziele nun bei 19739, 19844, 19957, 20054, 20088, 20175, 20219, 20298, 20371, 20455, 20521, 20566, 20642. Auf der Unterseite zu beachten 19644, 19544, 19509, 19361, 19282, 19179, 19071, 18944, 18895, 18812, 18692, 18642, 18512, 18432, 18400, 18235, 18174, 18078, 18000, 17925, 17738, 17660, 17590, 17520, 17450, 17436, 17388, 17291, 17242, 17140, 16932, 16790, 16572, 16408. Tenkan nun bei 19704 Kijun bei 19739. Der Ichimoku hat ein neutralesVerkaufssignal er-zeugt. Die Stundenwolke stellt zwischen 19753-19684 eine Unterstüt-zung dar. Die Technik ist nicht einheitlich. Der MACD ist leicht negativ und die Stochastik hat ein Kaufsignal erzeugt.

Im übergeordneten Tageschart notiert der Nikkei unterhalb der Wolke. Tenkan nun bei 19567 Kijun bei 19739. Der Nikkei ist unter Kijun ge-fallen. Die Technik im Tageschart ist nicht einheitlich. Der MACD ist leicht negativ und die Stochastik hat ein Kaufsignal erzeugt. Die Tage-swolke stellt zwischen 20037-20047 so gut wie keinen Widerstand dar. Auf der Long-Seite zu beachten 19739, 19844, 19957, 20054, 20088, 20175, 20219, 20298, 20371, 20455, 20521, 20566, 20642.Die nächsten Short-Kursziele nun bei 19644, 19544, 19509, 19361, 19282, 19179, 19071, 18944, 18895, 18812, 18692, 18642, 18512, 18432, 18400, 18235. 18174, 18078. 18000, 17925, 17738, 17590, 17520, 17450, 17436, 17388, 17291, 17242, 17140, 16932, 16790, 16572, 16408, 16252, 16171,15827, 15644, 15550, 15338, 15171, 14959, 14822, 14792, 14511, 14321, 14171 und 14000.

Ausblick USA:

Der DOW steht aktuell (07:17) bei 22019 Punkten. Im 10 Minutenchart notiert der DOW innerhalb der Wolke, im Stunden- und im Tageschart darüber. Die nächsten Long-Kursziele nun bei 20060, 20088, 22144, 22178, 22200. Die nächsten Short-Kursziele nun bei 21979, 21944, 21905, 21821, 21782, 21711, 21644, 21590, 21553, 21513, 21477, 21388, 21292, 21232, 21204, 21127, 21070, 21050, 20974. 20855, 20831, 20790, 20744, 20687, 20613, 20583, 20489, 20421, 20362, 20322, 20277, 20189, 20144, 20091, 20000, 19929, 19847, 19721, 19567, 19447, 19381, 19358, 19277, 19238, 19144, 19087, 18866, 18844, 18760 18621, 18576, 18494, 18406, 18354, 18305, 18249, 18178, 17590. Tenkan nun bei 22014, Kijun bei 22045. Der Ichimoku hat ein schwaches Verkaufssignal erzeugt. Die Stundenwolke stellt zwischen 22010-22002 so gut wie keine Unterstützung dar. Die Tech-nik ist leicht negativ. Der MACD ist leicht negativ und die Stochastik ist neutral.

Im übergeordneten Tageschart notiert der Dow oberhalb der Wolke. Tenkan nun bei 21950 und Kijun bei 21836. Vom Ichimoku her gese-hen damit wieder alles auf grün. Der nächste Widerstand hier bei 22060 und 22281 Die Wolke stellt zwischen 21505-21397 eine Unter-stützung dar. Die Technik ist negativ. Der MACD ist negativ und die Stochastik ist neutral. Sollte der DOW unter Kijun abfallen (21836) die nächste wichtige Kursmarke kurz darunter bei 21782. Darunter sollte dann der Bereich der Tageswolke angelaufen werden. Die nächste Hauptunterstützung nun bei 21089 vor 20509, 20091, 19201 vor 18305 und 17866. Die nächsten Unterstützungen nun bei 21979, 21944, 21905, 21821, 21782, 21711, 21644, 21590, 21553, 21513, 21477, 21388, 21292, 21232, 21204, 21127, 21070, 21050, 20974, 20855, 20831, 20790, 20744, 20687, 20613, 20583, 20509, 20362, 20322, 20277, 20144, 20091, 19871, 19785, 19721, 19567, 19447, 19381, 19358, 19277, 19238, 19144, 19087, 19005, 18866, 18844, 18760, 18621, 18576, 18494, 18406, 18354,18305,18249, 18178, 18055,18000, 17866 17530, 17429, 17370, 17235, 17200, 17140, 17025, 16820, 16721, 16521, 16414, 16276, 16200, 16000, 15871 und 15450. Die nächsten Long-Kursziele nun bei 22060, 22088, 22121, 22144, 22178, 22200.

Die aktuelle Hauptunterstützung nun bei 21089. Erst darunter könnten sich die Bären wieder etwas Hoffnung machen. Aber erst nachhaltig unter 20782 würde der Tageschart wieder negativ.

Sollte Kijun im Tageschart bei 21836 nachhaltig nach unten brechen wäre die nächste größere Unterstützung bei 21127.

Heute um 14:30 Uhr auf die US-Arbeitsmarktdaten achten.

Ausblick Deutschland:

Der DAX stieg gestern auf 12263,86 Punkte ein Plus von 86,82 Punk-ten oder 0,71 Prozent. Der DAX steht aktuell (07:22) bei 12230 Punk-ten darunter. Im 10 Minutenchart notiert der DAX innerhalb der Wolke, im Stundenchart darüber und im Tageschart darunter. Die nächsten Long-Kursziele nun bei 12269, 12286, 12328, 12360, 12374, 12404, 12479, 12490, 12543, 12577, 12589, 12645, 12695, 12712, 12750, 12771, 12821, 12882, 12935, 13000, 13055, 13088, 13110, 13147. Die nächsten Short-Kursziele nun bei 12194, 12140, 12095, 12075, 12035, 11982, 11910, 11881, 11855, 11800, 11771, 11760, 11712, 11671, 11659, 11626, 11659, 11626, 11595, 11573, 11523, 11494, 11463, 11400, 11368, 11321, 11285, 11221, 11125,11064, 11000, 10929, 10879, 10850, 10829, 10807, 10760, 10721, 10680, 10650, 10615, 10553, 10494, 10435, 10380, 10340, 10300, 10265, 10221, 10184, 10140, 10116, 10055, 10029, 9979. Tenkan nun bei 12222. Kijun bei 12255.Der Ichimoku hat damit ein schwaches Verkaufssignal erzeugt. Die Technik ist nicht einheitlich. Der MACD ist leicht negativ und die Stochastik hat ein Kaufsignal erzeugt. Die Stundenwolke stellt zwischen 12228-12208 eine nur kleine Unterstützung dar.

Im übergeordneten Tageschart notiert der DAX unterhalb der Wolke. Tenkan nun bei 12110 und Kijun bei 12133. Der DAX notoert über Tenkan und Kijun. Erst oberhalb von 12651 wird der Tageschart wie-der positiv. Oberhalb von 12404 kehrt der DAX in seinen alten Auf-wärtstrendkanal zurück. Die Tageswolke stellt zwischen 12447-12572 einen Widerstand dar. Die Technik im Tageschart ist leicht positiv. Der MACD ist leicht positiv und die Stochastik ist neutral. Die nächsten wichtigen Unterstützungen nun bei 12194, 12140, 12095, 12075, 12055, 12035, 11982, 11910, 11881, 11855, 11800, 11771, 11748, 11712, 11659, 11626, 11573, 11523, 11494, 11463, 11433, 11368, 11321, 11285, 11221, 11125, 11064, 11000, 10929, 10879, 10850, 10829, 10807, 10760, 10721, 10680, 10650, 10615, 10553, 10494, 10435, 10380, 10340, 10300, 10265, 10221, 10184, 10140, 10116, 10055, 10029, 9979, 9905, 9821, 9761, 9679, 9611, 9521, 9450, 9382, 9312, 9271, 9221, 9198, 9112. Die nächsten wichtigen Long-Kursmarken nun bei 12269, 12286, 12328, 12360, 12374, 12404, 12479, 12490, 12543, 12577, 12589, 12645, 12695, 12750, 12771, 12821, 12882, 12935, 13000, 13088, 13110. Die nächste Unterstüt-zungszone darunter um 11724, 11400, 11283 dann zwischen 9985-9849. Die Oberkante der Monatswolke nun bei 10618.

Von der Technik her gesehen sieht der Tageschart nun etwas besser aus. Die nächsten wichtigen Kursmarken oben bei 12269 und 12328. Fällt der DAX jedoch nachhaltig unter die recht dünne Stundenwolke ab, sollte der Kursbereich 12140-12077 nochmals angelaufen wer-den.

Wir haben derzeit aber politische Börsen und die News und die Reak-tion der Märkte darauf bestimmen die Kurse. Charttechnik kann in die-sen Tagen durch die gelieferten Kursmarken nur Anhaltspunkte und Unterstützung liefern. Bleiben Sie Vorsichtig.

Zwischen 12248 und 12194 ist der DAX neutral. Oberhalb von 12248 können eng abgesicherte Long-Positionen mit den Kurszielen 12269, 12286, 12300, 12328, 12340, 12360, 12374, 12404, 12479, 12490, 12543, 125577, 12589, 12615, 12645, 12695, 12712, 12750, 12771, 12821, 12855, 12882, 12935, 12952, 13000, 13029, 13055, 13088, 13110, 13147 eröffnet werden.

Unterhalb von 12194 können eng abgesicherte Short-Positionen mit den Kurszielen 12170, 12140, 12095, 12075, 12055, 12035, 12000, 11982, 11919, 11881, 11855, 11835, 11800, 11782, 11760, 11712, 11678, 11659, 11626, 11595, 11573, 11523, 11509, 11463, 11433, 11388, 11368, 11300, 11285, 11221, 11200, 11183, 11150, 11125, 11064, 11000, 10975, 10929, 10879, 10850, 10829, 10807, 10760, 10721, 10680, 10650, 10615, 10553, 19494, 10435, 10400, 10380, 10340, 10300, 10265, 10221, 10184, 10140, 10116, 10055, 10029, 10000, 9979, 9960, 9905, 9844, 9821, 9761, 9740, 9700, 9679, 9611, 9591, 9521, 9478, 9450, 9419, 9379, 9350, 9335, 9312, 9275, 9221, 9198, 9131, 9085, 9044, 9021, 8979, 8960, 8944, 8900, 8871 8829, 8812, 8799, 8772,8726, 8699, 8630, 8597, 8544, 8522, 8498, 8471, 8440, 8419, 8400, 8378, 8350, 8311, 8280, 8245 eröffnet werden.

Heute zu beachten:

08:00 Deutschland: Großhandelspreisindex (Jahr und Monat) !

10:30 GB: Kernrate Einzelhandelsumsätze (Jahr und Monat)

10:30 GB: Einzelhandelsumsätze (Jahr und Monat)

11:00 EU: Kern VPI (Jahr und Monat) !

11:00 EU: Verbraucherpreisindex (Jahr und Monat) !!

11:00 EU: Handelsbilanz (Monat) !

13:30 EU: EZB: Zusammenfassung der geldpolitischen Sitzung !!

14:30 USA: Anträge und weitergeführte Anträge auf Arbeitslosenhilfe !!!

14:30 USA: Philly FED Auftragseingänge (Monat)

14:30 USA: Philly FED bezahlte Preise (Monat)

14:30 USA: Philly FED Geschäftsbedingungen (Monat)

14:30 USA: Philly FED Beschäftigung (Monat) !

14:30 USA: Philly FED Herstellungsindex (Monat) !!

14:30 Kanada: Produktionsverkauf (Monat)

15:15 USA: Kapazitätsauslastung (Monat)

15:15 USA: Industrieproduktion (Monat) !

15:45 USA: Bloomberg Verbrauchervertrauen

16:30 USA: Erdgaslagerung

19:00 USA: FOMC Mitglied Kaplan spricht !!

19:45 USA: FOMC Mitglied Kashkari spricht !!



HINWEIS:

Am 26.08.2017 plane ich ein Trading-Tagesseminar in München. Be-handelt werde folgende Themen: Trading-Fehler, Ichimoku Kinko Hyo, Kombination mit Indikatoren und Oszillatoren, Einschätzung von Chart-Situationen, Trenderkennung und Trendkanäle. Es handelt sich um ein Tagesseminar von 09:00-17:00 Uhr. Der Preis beträgt 299,- € pro Person. Teilnehmer 4-10. Im Preis enthalten: Ausführliche Seminar-unterlagen, Mittagessen und Kaffeepausen. Verbindliche Anmeldun-gen bitte unter: puetz-trading@freenet.de

Besuchen Sie uns auch im Internet unter:

http://www.puetz-trading-service.de

Meinen Guidants Desktop finden Sie unter:

https://go.guidants.com/#store/group/dax-trader

Besuchen Sie unsere Facebook Trading-Gruppe unter:

https://www.facebook.com/groups/282935381773879/

Erklärung zum Interessenkonflikt:

Der Autor erklärt, dass er jederzeit in einem der besprochenen Finan-zinstrumente investiert sein kann. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenkonfliktes.

Der Verfasser versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahr-heitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkennt-nis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit erstellt werden.

Haftungsausschluss:

Wertpapiere, Derivate und andere Investments können zum Totalver-lust des gesamten Einsatzes führen. Anlageerfolge in der Vergangen-heit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Die hier veröffentlichten Analysen und Marktkommentare sind keine Beratung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und stellen kein Angebot und keine Auf-forderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren oder De-rivaten dar. Inhalte dürfen generell nicht als Beratung aufgefasst wer-den auch nicht stillschweigend. Aus rechtlichen Gründen weise ich darauf hin, dass alle hier enthaltenen Informationen nach bestem Wissen erstellt worden sind, jedoch keinerlei Haftung für die Richtig-keit übernommen wird. Handelsanregungen oder anderweitige Infor-mationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder derivativen Finanzprodukten dar. Eine Haftung für mittelbare und unmittelbare Folgen der veröffentlichten Inhalte ist so-mit ausgeschlossen Der Nachdruck, das Verwenden der Inhalte, die weitere Veröffentlichung oder Vervielfältigung ist nur mit ausdrückli-cher Genehmigung des Autors erlaubt.

Markus Pütz, Einzelhandelskaufmann, 47 Jahre, seit 20 Jahren an der Börse aktiv. Seit 3 Jahren Daytrader hauptsächlich im Bereich DAX-CFDs. Gründer und einer der Administratoren der Facebook-Gruppe DAX Trader von finanzen.net mit derzeit rund 4.500 Mitgliedern.

Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.