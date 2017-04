Ein Umweg über die 12.120 Punkte wäre gerade so vertretbar, sollte aber bereits im Tagesverlauf wiedergekauft werden. Besser wäre es, der Index handelte konstant über 12.200 Punkten. Bei einem Rutsch unter 11.920 werde ich, zumindest vorübergehend, zum Bären. Dann kann es bis zu 500 Punkte tiefer gehen.

Das konnten wir umsetzen:

Die Frage lautet also: Haben politische Börse kurze Beine? Falls Sie darauf mit einem klaren "Ja" antworten, dann dürfte sich die aktuelle Schwächephase vermutlich als eine Kaufgelegenheit herausstellen. Genauer weiß man es, wie immer, erst hinterher.

Auf dieser Seite des Atlantiks belastet die anstehende Präsidentschaftswahl in Frankreich. In der ersten Runde am kommenden Sonntag werden die beiden Kandidaten für die Stichwahl gesucht, wobei aktuell vier Bewerber nahe beieinander in Führung liegen. Eine Unsicherheit, die Marktteilnehmern auf den Magen schlägt. Am wahrscheinlichsten erscheint momentan ein knappes Rennen zwischen Linkspopulist Melenchon und Rechtspopulistin Le Pen. Aus Sicht der Börse die Wahl zwischen Pest und Cholera.

Jenseits des großen Teiches drückt die wachsende Spannung zwischen Amerika und Nordkorea auf die Gemüter. Keiner weiß so recht, wie Trump als Militärstratege einzuschätzen ist. Und ob das Wort "Strategie" im Nachhinein überhaupt zu einer treffenden Formulierung wird.

Ausblick:

Achten Sie bitte auf die Unterstützung bei 11.930 Punkten. Darunter darf der DAX nicht abrutschen!

