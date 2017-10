Deutschlands ausgezeichnetes Börsenspiel

Das beliebte Börsenspiel Trading Masters, das bereits zweimal als beste Ausbildungsinitiative ausgezeichnet wurde, startet mit seiner siebten Auflage. Ab sofort können sich Teilnehmer auf der Website www.tradingmasters.de registrieren. Das Trainingslager startet am 11. Oktober. Auch in der neuen Staffel steht wieder das attraktive Zusammenspiel von Ausbildung und Wettbewerb im Vordergrund.

Eine exklusive Ausbildung zum Trader

Die Trading Masters sind kein gewöhnliches Börsenspiel, sondern eine kostenlose Aus- und Weiterbildungsplattform. Einsteiger können hier das Trading von der Pike auf erlernen, Fortgeschrittene holen sich Tipps von erfahrenen Profis und Experten und können ihr Wissen vertiefen. Hilfreich zur Seite stehen ihnen dabei renommierte Coaches und Finanzexperten wie Robert Halver oder Simon Betschinger, die ihr Know-how in kostenlosen Online-Schulungen vermitteln.

Jetzt kostenlos teilnehmen unter www.tradingmasters.de

Der Sieger der Staffel, der Trading Master 2018, wird sich wieder über einen besonderen Hauptpreis freuen können, ihm winkt der Gewinn eines Mercedes CLA Coupé. Insgesamt werden die besten Teilnehmer mit Preisen im Gesamtwert von 100.000 Euro belohnt.

Starke Partner unterstützen die Trading Masters

Hauptsponsor der Trading Masters wird wie schon in der Vergangenheit UBS sein, als weiteren Sponsor konnten die Initiatoren des Börsenspiels einen der führenden Onlinebroker in Deutschland gewinnen, die comdirect Bank AG. Außerdem ist wie in den vergangenen Staffeln wieder Börse Frankfurt als Premiumpartner mit an Bord.

Renommierte Coaches

Damit die Teilnehmer möglichst viel für ihr persönliches Trading mitnehmen, werden sie von renommierten Finanzexperten unterstützt. Als Lehrmeister sind Größen des Börsenparketts für die Teilnehmer da. Diese haben die Möglichkeit, entweder live an den Webinaren teilzunehmen oder sie jederzeit zu einem späteren Zeitpunkt in der umfangreichen Wissensbibliothek der Trading Masters abzurufen.

Jetzt kostenlos teilnehmen unter www.tradingmasters.de

Neben den bekannten Features wartet die diesjährige Auflage der Trading Masters mit einer besonderen Neuerung auf: Erstmals werden die sogenannten "Homestorys" das Spiel erweitern. Fünf ausgewählte Trader werden ihre Transaktionen offenlegen und in einer Art Logbuch über ihre Entscheidungen und Strategien berichten, und zwar in Form von Videos und Blogbeiträgen. Zudem können Follower mit ihnen in Kontakt treten. "Die Interaktion zwischen den Homestory-Tradern und ihren Followern schafft eine besondere Nähe zum Spiel", erklärt Carolin Schuberth von der Agentur excellents, die die Trading Masters ins Leben gerufen hat.

Die Trading Masters 2017/18 starten im Oktober 2017 in eine neue Runde. Eine Anmeldung ist jederzeit kostenlos unter www.tradingmasters.de möglich.

Jetzt kostenlos teilnehmen unter www.tradingmasters.de

Bildquellen: UBS