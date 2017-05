Strategisch handeln mit Trendfolge und Markttechnik

Wenn Markus Gabel über Trading­strategien redet, erkennen Sie sofort, dass hier ein Vollblut-Trader vor Ihnen steht. Der geprüfte Vermögensverwalter ist ein großer Anhänger der Dow-Theorie, mit der der Namensgeber des Dow Jones-Index (Charles Dow) schon vor mehr als hundert Jahren die Grundlagen der Technischen Analyse legte.

Nächsten Mittwoch haben wir Markus Gabel im finanzen.net Webinar zu Gast. Der Berufshändler wird Ihnen Strategien der Markttechnik vorstellen, die von jedem Anleger ohne großen Aufwand umgesetzt werden können. "Ich werde die Dow How Master-Strategien vorstellen und konkret erklären, wie Anleger diese Strategie in leicht umzu­setzenden Schritten für Ihren Trading-Erfolg nutzen können", so der unter Tradern als "DowHow" bekannte Experte.

Über Markus Gabel

Markus Gabel hat eine abgeschlossene Ausbildung zum geprüften Vermögensberater und ist seit dem Jahr 2000 im Finanzbereich tätig. In der Folgezeit baute er seine Kenntnisse im Bereich Investment und Börse immer weiter aus. Seit 2008 ist Gabel auf die Dow-Theorie spezialisiert und wendet diese auf alle Märkte an. Beruhend auf den Grundsätzen der Dow-Theorie handelt Markus Gabel ausschließlich aus der Akkumulationsphase heraus, um möglichst viel Potenzial aus vorliegenden Trends herauszuholen.

Bildquellen: Monkey Business Images / Shutterstock.com, Andrew Burton/Getty Images