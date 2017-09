Kryptowährung: Wie investiere ich in Bitcoins und wie geht es nach dem Split weiter?

Der Bitcoin ist längst nicht mehr nur Zahlungsmittel in einer digitalen Unterwelt, er ist die Hoffnung einer wachsenden Internetgemeinde auf Währungsgeschäfte ohne staatliche Notenbanken. Von sogenannten "Minern" durch Rechenkraft am Computer erzeugt, soll er losgelöst von behördlicher Aufsicht in Zukunft Münzen und Geldscheine ersetzen. Doch der Bitcoin ist nicht nur digitales Zahlungsmittel, er ist auch Spekulationsobjekt. Im Webinar am 8. August schaffen vier Experten Klarheit rund um die erfolgreichste Kryptowährung.

Warum gibt es seit Kurzem zwei Bitcoin-Währungen? Wie geht es nun weiter? Sind Bitcoins und andere Kryptowährungen wirklich das Zahlungsmittel der Zukunft? Lohnt es sich, in Bitcoins zu investieren? Und was ist überhaupt ein Blockchain? Diese und andere Fragen beantwortet Ihnen ein Expertenquartett von Vontobel und Feingold Research im Bitcoin-Webinar. Melden Sie sich jetzt an und nehmen Sie bequem von Ihrem PC, Mac, Tablet oder Smartphone daran teil! Das Live-Event ist selbstverständlich völlig kostenfrei.

Die rasante Etablierung des Bitcoins zeigt sich auch in seiner Marktkapitalisierung: Der Gesamtwert aller im Umlauf befindlichen Bitcoins beläuft sich derzeit laut coinmarketcap.com auf annähernd 45 Milliarden US-Dollar. Da können andere Kryptowährungen nicht mithalten: Ethereum beispielsweise ist die Nummer zwei unter den digitalen Währungen, weist aber "nur" eine Marktkapitalisierung von 18 Milliarden US-Dollar auf.

Ob andere Kryptowährungen dem Bitcoin Konkurrenz machen können und wie sich der Bitcoinkurs weiter entwickeln könnte, erfahren Sie am 8. August ab 18 Uhr von den Finanzexperten Daniel Saurenz, Benjamin Feingold und Franz-Georg Wenner von Feingold Research sowie von Heiko Geiger von der Bank Vontobel Europe AG.

Die Experten

Benjamin Feingold und Daniel Saurenz sind aus ihrer langjährigen Tätigkeit als Redakteur beim Börsenmagazin "Börse Online" und der Wirtschaftszeitung "Financial Times Deutschland" bundesweit bekannt geworden. Zusammen haben sie nach dem Ende der FTD ihr eigenes Investmentportal Feingold Research gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen.

Heiko Geiger leitet den Bereich Public Distribution Europe bei der Bank Vontobel Europe AG. Er ist seit 15 Jahren in der Finanzindustrie tätig und war zuvor im Indexbereich der Deutschen Börse für die Funktionen Sales und Marketing verantwortlich.

Tipp: Verpassen Sie kein Webinar mehr!

