ETFs: So sichern Sie mit Indexfonds und Sparplänen Ihre Zukunft

GO

Heute im Fokus

DAX schließt erstmals über 13.000 Punkten -- Wall Street im Plus -- Flash Sale bei Nike: Wie groß sind die Probleme beim adidas-Konkurrenten? -- Lufthansa , SLM, E.ONim Fokus

Deutsche Bank hält an spanischem Privatkundengeschäft fest. Huawei will mit Smartphone 'Mate 10 Pro' das iPhone überholen. Yellen spricht sich für weitere Zinsschritte aus. RWE-Aktie fällt ans DAX-Ende. Volkswagen greift Tesla auf dessen Heimatmarkt an - Neues Modell kommt früher als erwartet. Siltronic-Papiere setzen Rekordrally fort.