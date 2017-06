GO

DAX zum Handelsschluss schwach -- Dow Jones im Minus -- GE-Chef geht -- iPhone-Skepsis belastet Apple weiter -- Tesla zeitweise mehr wert als deutscher Premiumautobauer -- K+S, Vonovia, VW im Fokus

Merck setzt große Hoffnungen in neue Medikamente. Jeff Bezos verliert 2,5 Milliarden US-Dollar an einem Tag. Kartellrechtler: Lufthansa hätte Übernahmechancen bei Air Berlin. Opel-Chef tritt zurück. Lufthansa auch im Mai mit kräftigem Passagierplus. Bankkunden in Deutschland drohen weiter steigende Gebühren.