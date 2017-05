In seinem wikifolio "Chancen suchen und finden" setzt Trader Lukas Spang konsequent auf Small Caps aus Deutschland, Österreich und der Schweiz - und das mit Erfolg: Ein erstaunliches Performance-Plus von über 200 Prozent legte Spang seit Beginn im Jahr 2013 mit seinem wikifolio hin, das entspricht einer jährlichen Rendite von 35,8 Prozent (Stand: 15. Mai 2017). Im Webinar gab der Trader Einblicke in seine Handelsidee.

Das wikifolio von Lukas Spang

Interessierte finden hier weitere Informationen über das wikifolio von Lukas Spang. Im finanzen.net-Webinar erklärte der wikifolio-Trader unter anderem, warum er auf Small Caps aus dem DACH-Raum setzt und wie er die spannendsten Werte für sein Depot auswählt.

Der wikifolio-Trader Lukas Spang

Der studierte Betriebswirt Lukas Spang hat seinen Master of Science in Business Management an der Universität Würzburg abgelegt. Seit 2013 ist er erfolgreicher wikifolio-Trader. Mehr als fünf Millionen Euro Kapital sind derzeit in seinem wikifolio investiert.

