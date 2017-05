„Mit CFDs können Privatanleger in Werte investieren, die ihnen sonst nicht zugänglich sind – und das bei geringem Kapital­einsatz und hohem Hebel“, erklärt Trading-Experte Sung Woo Kim bei IG Markets. „Trader können mit dieser Anlageklasse die vollen Kursbewegungen von Aktien, Indizes, Rohstoffen oder auch Renten handeln. Steigt der DAX beispielsweise um ein Prozent, gewinnt ein Index-CFD gleich um hundert Prozent an Wert”, so der zerti­fizierte Eurex-Händler.

Im Webinar "So funktioniert CFD-Trading" wird Kim erläutern, wie der Handel mit CFDs und hohen Hebeln funktioniert und worauf Anleger beim CFD-Trading achten müssen.

Melden Sie sich jetzt zu diesem spannenden Webinar an! Die Teilnahme ist kostenlos und Sie können bequem vom heimischen PC oder Smartphone daran teilnehmen.

» Hier zum CFD-Webinar mit Sung Woo Kim anmelden!

Neben Einblicken ins CFD-Trading wird Kim im Online-Seminar auch über wichtige Grundlagen wie Positionierungs­möglichkeiten und Order­typen informieren. „Und natürlich wollen wir uns auch die Handels­plattform der IG anschauen“, so der IG-Experte.

IG Experte Sung Woo Kim

Sung Woo Kim ist zertifizierter Eurex-Händler und seit 1999 im Finanz­sektor tätig. Nach einem Abschluss an der Akademie für Vermögens­beratung in Frankfurt vertiefte Kim sein Wissen über die Kapital­märkte bei einem Vermögens­verwalter in der Kunden­betreuung. Kim tradet seit 2005 live an den Märkten und legt einen Schwerpunkt auf die technische Markt­analyse. Bei IG ist Kim der Ansprech­partner rund ums CFD-Trading, Trading­strategien und technische Analyse.

Tipp:Verpassen Sie kein Webinar mehr!

Möchten Sie per E-Mail über weitere Webinare auf finanzen.net informiert werden? Dann können Sie sich hier in unseren Webinar-Newsletter eintragen!

Bildquellen: designer491 / Shutterstock.com