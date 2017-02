Aktienanleihe mit 3,00 Prozent Festzins für ein Jahr auf ThyssenKrupp | Nachricht | finanzen.net

Autor: Hussam Masri

Seit Heinrich Hiesinger im Januar 2011 den Chefposten bei ThyssenKrupp übernommen hat, befindet sich der Konzern in einem Umbauprozess. Da das Stahlgeschäft mit Überkapazitäten und dem Preisdruck durch billige Importe aus China zu kämpfen hat, will Hiesinger dessen Bedeutung reduzieren und die Sparte mit dem Konkurrenten Tata Steel fusionieren. Im Gegenzug sollen die weniger schwankungsanfälligen Bereiche gestärkt werden. "Wir bauen den Anteil der Industriegüter- und Dienstleistungsgeschäfte aus. Das ermöglicht uns, in Zukunft stabilere Ergebnisse zu erwirtschaften und profitabel zu wachsen", erklärte der Vorstandschef daher kürzlich bei der Ergebnisvorlage zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2016/17.

Laut Analysten konnte ThyssenKrupp im entsprechenden Zeitraum von Oktober bis Dezember 2016 die Konsenserwartungen erfüllen. Das bereinigte operative Ergebnis kletterte bei leicht steigenden Umsätzen um 50,2 Prozent im Vorjahresvergleich auf 329 Mio. Euro. Medien merkten jedoch kritisch an, dass die Geschäfte mit Aufzügen und Autoteilen erneut die größten Gewinnbringer waren, während die europäische Stahlsparte und der Anlagenbau Rückgänge verzeichneten. Erfreut nahmen Marktbeobachter allerdings zur Kenntnis, dass der Bereich Steel Americas mit dem seit Jahren verlustträchtigen Werk in Brasilien endlich den Sprung in die Gewinnzone schaffte. Vorstandschef Hiesinger stellte in Aussicht, dass sich die mittlerweile gestiegenen Werk- und Rohstoffpreise im Jahresverlauf auch in der europäischen Stahlsparte positiv bemerkbar machen dürften. Gleichzeitig bestätigte der Manager seine Jahresprognose, die nach Analystenangaben Einsparungen in Höhe von 850 Mio. Euro sowie einen Anstieg des operativen Gewinns von 1,5 Mrd. Euro im Vorjahr auf 1,7 Mrd. Euro im Geschäftsjahr 2016/17 vorsieht.

Anlagehorizont ein Jahr mit 3,00 Prozent festem Zins und 20 Prozent Puffer bis zum Basispreis

Die DekaBank 3,00 % ThyssenKrupp Aktienanleihe 03/2018 richtet sich an Anleger, die einen attraktiven Festzins für ein Jahr anstreben möchten und mit Blick auf die Rückzahlung von einer einigermaßen stabilen Kursentwicklung der ThyssenKrupp-Aktie überzeugt sind. Am 22.03.2018 erfolgt automatisch die Zinszahlung in Höhe von 3,00 Prozent p.a. bezogen auf den Nennbetrag von 1.000,00 Euro pro Aktienanleihe. Und gleichzeitig kommt es zur Rückzahlung, wobei potenzielle Anleger maximal den Nennbetrag erhalten. Demnach können steigende Notierungen der ThyssenKrupp-Aktie nicht zu einem höheren Ertrag führen.

Gegen moderate Kursverluste der ThyssenKrupp-Aktie bietet die Aktienanleihe währenddessen einen Puffer. Der Basispreis liegt nämlich bei 80,00 Prozent des Startwerts, also des Aktienschlusskurses vom 17.03.2017. Demnach darf der Schlusskurs der ThyssenKrupp-Aktie am Bewertungstag, dem 15.03.2018, bis zu 20,00 Prozent unter dem Startwert liegen, um den Basispreis zu behaupten. Allein diese Bedingung muss erfüllt sein, damit der Nennbetrag vollständig in bar zurückgezahlt werden kann.

Schließt der Basiswert am 15.03.2018 allerdings unter dem Basispreis (80% des Startwerts), erfolgt die Rückzahlung durch die Übertragung einer anfangs festgelegten Anzahl an ThyssenKrupp-Aktien nebst einem Barbetrag für Aktienbruchteile. Die Aktienanzahl wird anhand des Basispreises ermittelt und unterstellt somit einen Aktienkauf zu 80,00 Prozent des Startwerts. Hierbei entsteht für den Anleger insgesamt ein Verlust, wenn der aktuelle Gegenwert der Aktien zusammen mit dem Barbetrag und der Zinszahlung unter dem individuellen Erwerbspreis der Aktienanleihe liegt. Sogar eine Wertlosigkeit der übertragenen ThyssenKrupp-Aktien kann nicht ausgeschlossen werden, sodass der Nennbetrag dem Risiko eines Totalverlusts unterliegt.

Ferner resultiert eine Gefahr für das eingesetzte Kapital aus dem Emittentenrisiko, das den Nennbetrag und die Zinszahlung betrifft. Insbesondere im Falle einer Zahlungsunfähigkeit der DekaBank als Emittentin könnte die Aktienanleihe nämlich nicht wie geplant bedient werden, wobei Verluste bis hin zum Totalverlust drohen.

Die DekaBank 3,00 % ThyssenKrupp Aktienanleihe 03/2018 mit der WKN DK0KB1 steht vom 27.02.2017 bis zum 17.03.2017* (15:00 Uhr) zur Zeichnung bereit und wird zu 100,00 Prozent des Nennbetrags (1.000,00 Euro je Stück) ohne Ausgabeaufschlag angeboten.

*Vorbehaltlich einer Verlängerung oder Verkürzung der Zeichnungsfrist.

Hussam Masri verantwortet als Managing Director die Einheit Produktmanagement bei der DekaBank. Er ist in dieser Funktion verantwortlich für alle Fonds, Zertifikate und Vermögensverwaltungsprodukte, die an private Sparkassen-Kunden vertrieben werden. Zudem verantwortet er die Product-Sales-Einheit.

Disclaimer: Werbeinformation: Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Finanzinstruments dar und können eine individuelle Beratung nicht ersetzen. Diese Werbeinformation enthält nicht alle relevanten Informationen zu diesem Finanzinstrument. Für vollständige Informationen sollten potenzielle Anleger den jeweiligen Prospekt der DekaBank einschließlich etwaiger Nachträge (der „Wertpapierprospekt“) sowie die Endgültigen Bedingungen lesen. Diese Dokumente sind bei der Emittentin, DekaBank Deutsche Girozentrale, kostenlos erhältlich oder können unter www.dekabank.de oder https://zertifikate.deka.de heruntergeladen werden. Eine Haftung für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit dieser Werbeinformation ist ausgeschlossen. Sollten Kurse / Preise genannt sein, sind diese freibleibend und dienen nicht als Indikation handelbarer Kurse / Preise. Die hier genannten Werte dienen der Erläuterung des Auszahlungsprofils dieses Finanzinstruments. Die Werte sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Verkaufsbeschränkung: Auf besondere Verkaufsbeschränkungen und Vertriebsvorschriften in den verschiedenen Rechtsordnungen wird hingewiesen. Insbesondere dürfen die hierin beschriebenen Finanzinstrumente weder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika noch an bzw. zugunsten von U.S.-Personen zum Kauf oder Verkauf angeboten werden.