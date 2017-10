Börse Stuttgart-News: Trend am Mittag

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Dax dreht leicht in Plus - Bilanzzahlen im Fokus

schwacher Euro gibt Rückenwind

- von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV Nachrichtenredaktion -

Nach Kursverlusten an der Wall Street nehmen Anleger in Deutschland heute zunächst Gewinne mit. Der Dax legt nach verhaltenem Start nur leicht zu. Auf Trab gehalten werden Börsianer heute von zahlreichen Zwischenberichten.

Kräftige Kursverluste bei General Electric haben die Stimmung an der Wall Street getrübt. Nach diversen Herabstufungen brachen die Aktien des Siemens-Konkurrenten GE 6,3 Prozent ein. UBS kassierte seine Kaufempfehlung, Morgan Stanley empfahl die Aktien gar zum Verkauf. Die Dividende wird wohl schmaler ausfallen. Fast alle Analysten stutzten ihre Kursziele.

In Tokio zog der Nikkei-Index auch am Dienstag an um 0,2 Prozent auf 21.747 Zähler. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 0,1 Prozent auf 3383 Punkte.

BASF erneut mit deutlichem Gewinnplus

BASF profitiert weiter von höheren Verkaufspreisen in seinem Chemiegeschäft. Der Betriebsgewinn (Ebit) stieg im dritten Quartal um 16 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro und lag damit auf dem Niveau der Analystenerwartungen. Der Umsatz erhöhte sich um neun Prozent auf 15,3 Milliarden Euro. BASF bekräftigte seinen Jahresausblick, den das Unternehmen im Juli nach einem Gewinnsprung im zweiten Quartal nach oben geschraubt hatte.

Covestro beschließt Aktienrückkauf

Der Kunststoffhersteller Covestro kündigt nach einem Gewinnsprung im dritten Quartal einen Aktienrückkauf an. Eigene Anteile im Gesamtwert von bis 1,5 Milliarden Euro sollen zurückgekauft werden

Im dritten Quartal erhöhte sich der Betriebsgewinn (Ebitda) um 50,2 Prozent auf 862 Millionen Euro. Den Umsatz steigert Covestro auf 3,5 Milliarden Euro - ein Plus von 16,9 Prozent.

Aixtron kann Produktlinie an Südkoreaner verkaufen

Der gebeutelte Chipanlagenbauer Aixtron kann wie geplant eine Produktlinie seiner Speicherchip-Fertigung in den USA nach Südkorea verkaufen. Die zuständige US-Behörde hat der Verkauf genehmigt. Der Wert der Transaktion liegt zwischen 45 und 55 Millionen Dollar.

Durchbruch für Morphosys

Die Biotechfirma Morphosys kommt mit ihrem Antikörper zur Behandlung von Blutkrebs in den USA voran. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat dem Wirkstoff MOR208 den Status ?Therapiedurchbruch? verliehen Das bedeutet, dass der Wirkstoff eine signifikant bessere Wirksamkeit aufweist.

Fuchs senkt Ausblick

Der Schmierstoff-Produzent Fuchs Petrolub hat angesichts höherer Rohstoffkosten seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr gesenkt.

Euwax Sentiment Index

Derivateanleger an der Börse Stuttgart waren am Morgen zunächst unentschlossen. Der Euwax Sentiment Index startete wenig verändert.

Mit dem ersten Ausbruch des Dax nach unten positionierten sich Anleger schnell auf der Oberseite. Am Nachmittag war die Schwäche des Dax schon wieder vorbei und Derivateanleger wechselten zügig die Seite.

Heute lässt sich wieder nur schwer ein Trend ausmachen. Bullen und Bären halten sich die Waage.

Trends im Handel

Auf der Seite der Knock-outs folgen heute viele Anleger zwei Empfehlungen und verkaufen Calls auf Platin und Puts den Bund Future.

Bei den Optionsscheinen ist auch heute eine verstärkte Nachfrage nach Calls auf Samsung zu beobachten. Das ist nach wie vor die Folge einer Empfehlung, so ein Händler. Auch hinter dem Interesse an Calls auf Osram steckt eine (ältere) Empfehlung.

