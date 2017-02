DAX  Durchgefallen

Hallo am Mittag, der DAX® legte gestern wie präferiert den Rückwärtsgang ein. Die Unterstützung bei 11.730 Punkten wurde mehrfach erfolgreich getestet. Die dortige Kursreaktion fiel aber eher überschaubar aus. Im heutigen Handel gibt der Index erneut nach.

Unter 11.730 Punkten haben die Bären Oberwasser. Das bereits gestern erwähnte nächste Konsolidierungsziel lässt sich bei 11.660 Punkten ausmachen. Dort treffen eine Horizontale, das 50%-Retracement und der EMA200 Stunde zusammen. Ein Abpraller an dieser Marke im Erstkontakt ist demnach sehr wahrscheinlich.

Auch auf der Wochenebene bastelt der DAX® an ersten Verkaufssignalen. Sollte der Index die Woche um 11.700 Punkte beenden, wäre eine Shooting Candle aktiv. Im Stundenchart entsteht ein prozyklisches Kaufsignal jetzt erst wieder über 11.775 Punkten. Des Weiteren muss der Index in einem zweiten Schritt einen Schlusskurs über 11.800 Punkte hinbekommen, um so ein Zeichen von Stärke auszusenden.

DAX® in Punkten Stundenschart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung) Betrachtungszeitraum: 25.01.2017 – 16.02.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com DAX® in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung) Betrachtungszeitraum: 01.02.2012 – 01.02.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com Mit dem neuen HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus! Turbo Bull auf DAX® Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX® Index HU7274 7,23 11.000 16,08 31.03.2017 DAX® Index HU6E2R 23,12 9.410 5,06 31.03.2017 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 17.02.2017; 11:40 Uhr Turbo Bear auf DAX® Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX® Index HU68B6 11,36 12.825 10,41 31.03.2017 DAX® Index HU6F9T 7,08 12.400 16,67 31.03.2017 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 17.02.2017; 11:42 Uhr

Autor: Bastian Galuschka