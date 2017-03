DAX  Neue Handelsmarken sind gesteckt

Hallo zusammen,

eine ordentliche Achterbahnfahrt war das am Freitag, der DAX® startete fest und kletterte auf ein Wochenhoch und fast bis ans Jahreshoch. Es sah alles danach aus, als hätte sich der Index aus der mehrtägigen Stabilisierungsphase erfolgreich nach oben gelöst. Doch dann kam es am Nachmittag zu einem starken Abverkauf. Der Index entfernte sich wieder deutlich von den Wochenhochs. Heute startet der Index freundlich und bewegt sich knapp im Plus ohne größere Ausschläge. Das kurzfristige Chartbild ist wieder neutral zu werten innerhalb der Range der letzten Woche.