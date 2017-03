Euro am Sonntag: Flughafen Wien: ATX-Rückkehr beflügelt | Nachricht | finanzen.net

€uro am Sonntag

Per 20. März kommt es im ATX zu einer Änderung: Die Flughafen-Wien -Aktie kehrt in den österreichischen Leitindex zurück und ersetzt dort die Anteile des Catering­unternehmens Do & Co . Um die ATX-Zusammensetzung zu ermitteln, werden der tägliche Durchschnittsumsatz sowie die Streubesitzkapitalisierung der Unternehmen als Entscheidungsgrundlage für eine Indexaufnahme herangezogen.Aufgrund der jüngsten Kurs­entwicklung der Flughafen-Aktie, die von einem steigenden Handelsvolumen begleitet war, war ihr die Aufnahme in den ATX nicht mehr zu nehmen. Allein in den vergangenen drei Monaten hat der Kurs um rund 30 Prozent zugelegt.von guten Geschäftszahlen. Dank der positiven Passagier­entwicklung sind die Umsätze des Konzerns im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016 um drei Prozent auf 741,6 Millionen Euro gestiegen. Dazu trug auch die Vollkonsolidierung des Flughafens Malta ab dem zweiten Quartal 2016 bei. Das Nettoergebnis landete bei 112,6 Millionen Euro, ein Plus von 0,7 Prozent. Die Dividende soll von 0,50 auf 0,625 Euro je Aktie steigen.

Mit Hebel einsteigen

Mutige Anleger, die positive Kursimpulse von der Aufnahme in den ATX erwarten, können mit einem Turbozertifikat der Raiffeisen Centrobank darauf setzen (ISIN: AT 000 0A1 E4Y 1). Der Hebel, der auch in die umgekehrte Richtung wirkt, liegt aktuell bei 2,3. Der Abstand zur K.-o.-Barriere, bei der Totalverlust droht, beträgt derzeit etwa 40 Prozent.

Bildquellen: Flughafen Wien, istockphoto / DigtialStorm, istockphoto / Rawpixel