Euro am Sonntag-Interview: Tradingexperte Raschkowski: "Jede Strategie getestet" | Nachricht | finanzen.net

Keine Unglückszahl ist die 13 für Bernd Raschkowski. Seit 13 Jahren hat der Profitrader jedes Börsenjahr mit Gewinn beendet. Im Interview erläutert er die Grundlagen seiner Tradingstrategie und was Anleger von ihm lernen können.

Bernd Raschkowski: Den DAX haben wir um fast fünf Prozentpunkte übertroffen, beim MDAX sieht es ähnlich aus. Trotz der erzielten Mehrrendite war 2016 kein einfaches Jahr - die ständigen Seitwärtsphasen machten es Anlegern schwer.Mit dem Hebel-Bull-Zertifikat auf Aurubis wurden in drei Wochen 36,3 Prozent erzielt.Über 22 Jahre hinweg habe ich so gut wie jede Strategie getestet. Während ich früher fast nur kurzfristig gehandelt habe, ist mein Zeithorizont nun eher kurz- bis mittelfristig ausgelegt. So kann man entspannter Geld verdienen, das Verhältnis von Aufwand zu Nutzen ist weit besser. Ich nutze generell viele Aspekte der Trendfolge - dabei sein, solange die Musik spielt. Wichtig ist auch die Risikoreduktion. Kapitalerhalt steht stets im Vordergrund.Oft fällt es schwer, auch mal nichts zu tun. Nicht jede Marktphase erlaubt aktives Trading, manchmal ist einfach abwarten angesagt. Wenn das Börsenumfeld bzw. die Signale nicht eindeutig sind, mache ich nichts.Generell sind nur wenige Menschen für die Kursschwankungen an der Börse gemacht. Die Herausforderungen an den eigenen Charakter sind hoch. Wer nicht belastbar ist und keine Ausdauer hat, wird untergehen.Fundamentale Aspekte sind stets in der Chartanalyse enthalten, weshalb ich Letztere eindeutig bevorzuge. Die Charttechnik ist der Fußabdruck des großen Geldes. Sie umfasst jede Information rund um den Globus.Ich beschäftige mich viel mit Politik. Für Anlageentscheidungen sind aber eher ökonomische Veränderungen maßgebend.Es dürfte eine Branchenrotation stattfinden. Viele Sektoren sind zuletzt gut gelaufen und teilweise nicht mehr niedrig bewertet. Dagegen gibt es andere Branchen wie die Energieversorger, die zuletzt sehr vernachlässigt wurden. Ich beobachte Titel wie RWE oder Eon , die nach schwierigen Jahren wieder auf die Erfolgsspur einbiegen.

