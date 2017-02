Euro am Sonntag-Tipp: Globax: So schlagen Deutschlands Export-Könige den DAX | Nachricht | finanzen.net

€uro am Sonntag

von Sven Parplies, Euro am Sonntag



Der Export brummt. Im vergangenen Jahr haben deutsche Unternehmen laut Daten des Statistischen Bundesamts Waren im Wert von 1.208 Milliarden Euro ausgeführt. Damit wurde der Rekord des Vorjahres um 1,2 Prozent überboten. Dazu passt die gute Entwicklung des Globax. Das Zertifikat auf den Aktienindex deutscher Exportchampions hat seit der letzten Indexüberprüfung im Mai vergangenen Jahres inklusive Dividenden 20 Prozent an Wert gewonnen und damit nach Abzug von Gebühren den DAX knapp geschlagen.

ist mit mehr als 110 Prozent Plus der Spezialchemiekonzern Covestro Lanxess hat um mehr als 50 Prozent zugelegt. Nur zwei Indexmitglieder liegen im Minus, am deutlichsten SMA Solar Auch der Start in das neue Jahr ist für den Globax geglückt. Im Februar markierte das Zertifikat ein neues Rekordhoch. Besonders kräftig gewonnen unter den Indexmitgliedern hat in diesem Jahr Osram mit einem Plus von mehr als zehn Prozent. Der Lichttechnikkonzern profitiert unter anderem von der hohen Nachfrage nach optischen Halbleitern, die etwa in Smartphones und der Automobilbeleuchtung zum Einsatz kommen.(PDF)

Bildquellen: Istockphoto, Gunnar Pippel / Shutterstock.com, Hapag-Lloyd