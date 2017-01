Euro am Sonntag-Tipp: M & A-Zertifikat: Gebot für GfK ist zu niedrig | Nachricht | finanzen.net

€uro am Sonntag

von Jörg Lang, Euro am Sonntag



Wieder ein Volltreffer. Die Aktie des Meinungsforschers GfK ist Ziel einer Übernahme. Die US-Beteiligungsfirma KKR will zusammen mit dem Großaktionär GfK-Verein eine Dreiviertelmehrheit erwerben. Das Angebot an die freien Aktionäre beläuft sich auf 43,50 Euro je Aktie. Die wurde 2016 mit Kursen unter 30 Euro in den M & A-Index aufgenommen.

Die Idee:

. Denn das Gebot entspricht bei Weitem nicht dem Wert, den die Gesellschaft bei einer Übernahme durch einen Wettbewerber erzielen könnte.Das Kursziel erreicht hat dagegen der Waferhersteller Siltronic . Der Wert wurde einst zu 15 Euro aufgenommen. Nun hat der In­dex­berater das Papier beim Anpassungstermin im Dezember zu rund 45 Euro aus dem Index genommen. Die Aktie wurde zu teuer. Das zeigt sich auch daran, dass der potenzielle chinesische Bieter ausgestiegen ist.. Die Aktie erfüllte nicht mehr die Liquiditätsanforderungen. Als Ersatz wurden SMA Solar und Aixtron aufgenommen. Bei SMA Solar könnte Danfoss seine Beteiligung ausbauen. Die Aktie von Aixtron, die nach dem Übernahmeangebot 2016 aus dem Index flog, ist nach dem gescheiterten Deal nun wieder preiswert und spannend.Der Index hat 20 Mitglieder und bietet die Möglichkeit, diversifiziert in ein Depot mit Übernahmekandidaten zu investieren. Die Auswahl erfolgt anhand von drei Kriterien: Erstens müssen die Aktien eine Mindest­liquidität haben. Zweitens müssen die Werte anhand des Produktport­folios, der Substanz oder der Marktstellung für Käufer attraktiv sein. Und drittens sollen die Aktien ge­messen an einem potenziellen Übernahmepreis attraktiv ­bewertet sein. Der Index wird quartalsweise neu gewichtet. Seit Auflegung im Jahr 2012 wurden einige ­Firmen des Index übernommen, zuletzt Wincor Nixdorf und Kuka (PDF)

Bildquellen: Dragon Images / Shutterstock, Valeri Potapova / Shutterstock.com