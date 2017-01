Euro am Sonntag: Tipp des Tages: Discount-Call auf Leoni | Nachricht | finanzen.net

Discount-Call auf Leoni

Damit verfolgen die Franken die Strategie, sich auf die Kernaktivitäten mit profitablem Wachstumspotenzial zu konzentrieren. Schließlich war das abgelaufene Geschäftsjahr 2016 kein leichtes. Die laufende Restrukturierung der Produktion sorgt für Belastungen, ein Betrugsfall kostete 40 Millionen Euro. Im dritten Quartal rutschte Leoni in die roten Zahlen. Die Belastungen aufgrund der Neuausrichtung werden 2017 noch spürbar sein, doch insgesamt sollte sich die Profitabilität bereits deutlich verbessern.geben dem, gemessen an alten Spitzenwerten, niedrigen Kurs Unterstützung. Um mit dem Discount-Call den vollen Gewinn zu erzielen, muss die Aktie nicht einmal das aktuelle Niveau halten. Die maximale Rückzahlung von fünf Euro erhalten Anleger, wenn Leoni am Bewertungstag mindestens bei 35 Euro steht. Ein Totalverlust entsteht bei Notierungen von 30 Euro oder darunter.Emittent: BNP Paribas ISIN: DE 000 PB9 QQV 8 Bewertungstag: 15.09.2017Basispreis: 30,00 €Cap: 35,00 €Kurs Disc.-Call 18.01.2017: 3,36 €Maximale Rückzahlung: 5,00 €Maximale Rendite: 48,8 %Kurs Basiswert: 37,28 €

Bildquellen: Leoni