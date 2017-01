Euro am Sonntag: Tipp des Tages: Hapag-Lloyd | Nachricht | finanzen.net

€uro am Sonntag

von Petra Maier, Euro am Sonntag



Die Größe ist imposant: dreimal so lang wie ein Fußballfeld und breit wie eine Landebahn. Anfang Dezember war die Taufe von "Valparaiso Express", einem von fünf neuen Riesenfrachtern unter deutscher Flagge. Damit setzt die Reederei Hapag-Lloyd ihr Versprechen um, das Geld aus dem Börsengang 2015 in neue Schiffe zu investieren. Es sieht zudem danach aus, als ob es den Hanseaten gelingen könnte, vom Branchenzyklus zu profitieren.

in der Containerschifffahrt bewegt sich, so die Regel der Branche, mit der Weltwirtschaftsleistung. Dabei schwankt die Entwicklung allerdings deutlich stärker. Die Reedereien durchleben in schöner Regelmäßigkeit einen Schweinezyklus: Ist die Nachfrage hoch, steigen die Frachtraten. Weil die Firmen wegen fehlender Kapazitäten dann Aufträge ablehnen müssen, bestellen sie neue Schiffe. Werden diese ausgeliefert, entstehen Überkapazitäten, die Frachtraten fallen, die Firmen schreiben rote Zahlen. Und genau an diesem Punkt ist die Branche angelangt. Einige Anbieter wie die südkoreanische Reederei Hanjin, immerhin Nummer 7 der Weltrangliste, musste Insolvenz anmelden. Die verbleibenden Unternehmen, die die großen Routen zwischen Asien, Europa und den USA bedienen, senken Kosten, bauen Kapazitäten ab und fusionieren., dass die Branche die Talsohle durchschritten hat. Die Zahl der Schiffsverschrottungen ist auf ein Rekordhoch gestiegen. Gleichzeitig wurden weniger neue Schiffe bestellt. Das verknappte Angebot sorgte mittlerweile für eine Stabilisierung der Frachtraten.. Das Unternehmen hat seine Flotte runderneuert. Und durch den geplanten Zusammenschluss mit der Arab Shipping Company (UASC) aus Kuwait rücken die Hamburger auf Platz 4 unter den größten Reedereien auf. Die Fusion wird ein Synergiepotenzial von mehr als 400 Millionen Euro heben. Zudem bringt UASC auch die ganz großen Containerschiffe mit, die in der Flotte fehlten. Damit sinkt der Kapitalbedarf der kommenden Jahre, gute Nachrichten für die Aktionäre. Kein Wunder, dass der Aktienkurs in den vergangenen Wochen angesprungen ist und den Widerstand bei 22 Euro geknackt hat.Setzt sich die Branchenerholung fort, können die Notierungen weiter zulegen. Analystenschätzungen reichen bis weit über 30 Euro. Der vorgestellte K.-o.-Call hebelt das Potenzial mit dem Faktor 4,4.Emittent: BNP ParibasISIN: DE 000 PR0 2MD 2 K.-o.-Call-Kurs am 02.01.17: 5,14 €Laufzeit: endlosBezugsverhältnis: 1,0Basispreis variabel: 17,05 €Knock-out-Schwelle variabel: 17,90 €Abstand zur K.-o.-Schwelle: 18 %Hebel: 4,3Spread; 2,0 %

Bildquellen: Hapag-Lloyd