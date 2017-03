Euro am Sonntag: Tipp des Tages: Knock-Out-Call auf Grenke | Nachricht | finanzen.net

€uro am Sonntag

Auch im siebten Jahr gab sich Grenke keine Blöße. Den letzten Gewinnrückgang verbuchte der Finanzdienstleister im Krisenjahr 2009. Seitdem geht es bergauf. So auch 2016: Der Umsatz stieg um 16 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro. Das Nettoergebnis sprang gar um 28 Prozent auf 103 Millionen Euro. An dem Erfolg werden die Aktionäre mit einer höheren Dividende beteiligt. Einziger Makel in der soliden Bilanz war der Rückgang der Gewinnmarge von 18,1 auf 16,7 Prozent. Das soll sich 2017 nicht wiederholen, denn der nächste Rekord ist fest ­geplant.

aus Baden-Baden verdient sein Geld, indem es IT-Hardware, Drucker und sonstige Büroausstattung an kleine und mittlere Firmen verleast. Das zweite Standbein ist das Factoring. Die Baden-Badener finanzieren dabei die Forderungen von Mittelständlern vor. Hier profitiert Grenke mit seiner Vollbanklizenz auch vom Niedrigzinsumfeld. Um das Tempo hoch und die Kon­kurrenz auf Abstand zu halten, investieren die Badener in den Ausbau der Vertriebsstrukturen. Leasingverträge können online abgewickelt werden. Das spart auch Verwaltungskosten.zielt in zwei Richtungen. Da ist zum einen die internationale Expansion. Dabei wird das Know-how in neue Märkte übertragen. Mittlerweile ist Grenke sogar in Australien vertreten. Die zweite Stoßrichtung ist die Ausweitung der Zielgruppen. Anfang des Jahres wurde das Onlineportal Finanzchef24 gekauft, das sich an kleine Unternehmer und Selbstständige richtet.Vergangenes Jahr wurde die Europa Leasing vollständig übernommen. Die auf Finanzierung für medizintechnische Geräte spezialisierte Firma wendet sich an Ärzte und Krankenhäuser. Das Feld kann Grenke nun auf sein komplettes Vertriebsnetz ausdehnen beziehungsweise den Kunden von Europa Leasing die eigenen Produkte anbieten.Nachdem sich der Kurs im Jahr 2015 verdoppelt hat, legte die Aktie 2016 nach Erreichen des Allzeithochs bei 190 Euro eine Pause ein und korrigierte deutlich. Offensichtlich hatten Investoren auf schlechtere Zahlen spekuliert. Seit dem Tief um 140 Euro legte die Aktie wieder zu und hat einen Aufwärtstrend gebildet. Bei Kursen um 170 Euro wartet noch ein Widerstand. Wird er überwunden, sind die alten Spitzenkurse in Reichweite. Die Kursziele der Analysten reichen bis 205 Euro. Anleger können das Aufholpotenzial mit dem K.-o.-Call hebelnEmittent: Société Générale ISIN: DE 000 SE9 RGM 0 Laufzeit: endlosK.-o.-Call Kurs am 13.03.17: 3,78y €Bezugsverhältnis: 0,1Basispreis variabel: 125,28 €K.o.-Schwelle variabel: 137,55 €Hebel: 4,3Aufgeld: -0,1 %Abstand K.-o.-Schwelle: 15,4 %Spread in %: 1,34

