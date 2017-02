Euro am Sonntag: Tipp des Tages: Knock-out-Call auf PayPal | Nachricht | finanzen.net

Knock-out-Call

PayPal

Im Geschäftsleben ist es manchmal wie in der Natur. Bäume etwa haben zwei Wachstumsrichtungen. Vor allem geht es nach oben, aber auch der Stamm wird dicker. In einer ähnlichen Konstellation befindet sich Online-Zahlungsdienstleister Paypal . Die bestehenden Kunden nutzen den Service immer öfter und gleichzeitig wächst die Zahl der Kunden dynamisch., dass immer mehr Menschen die elektronische Brieftasche, im Fachjargon E-Wallet, nutzen. Bei Paypal legte das "mobile" Transaktionsvolumen im vierten Quartal um 53 Prozent auf 31 Milliarden Dollar zu. Das entspricht rund einem Drittel des gesamten Volumens. Und: Mehr als fünf Millionen Kundenkonten wurden neu ­eröffnet. Das Wachstum soll 2017 anhalten. Paypal ist gerüstet. Dabei steuert Braintree das Mobile-Know- how bei.Paypal hatte die Firma 2013 gekauft. Einmal anmelden, Kontodaten hinterlegen und mit einem Klick auf den Paypal-Button bezahlen. Der One-Touch-Button macht es einfach, dies von jedem Endgerät aus zu tun. Zum Portfolio gehört auch die Venmo-App, mit der vor allem junge Menschen kleine Rechnungen begleichen. Venmo hat eingeschlagen. 2016 stieg das Transaktionsvolumen auf 17,6 Milliarden Dollar, ein Plus von 135 Prozent.2016 um 21 Prozent auf 10,8 Milliarden Dollar. Sechs Milliarden Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von 354 Milliarden Dollar wurden abgewickelt. Der freie Cashflow stieg um 36 Prozent auf 2,5 Milliarden Dollar - genug flüssige Mittel, um der Konkurrenz die Stirn zu bieten. Weitere Fantasie bringen Partnerschaften mit Facebook Mastercard und der US-Bank Citi. Aktuell verhandelt Paypal mit Amazon über eine Zusammenarbeit. Solange Paypal noch unter dem Dach des Erzrivalen Ebay war, konnte das nicht gelingen. Kommt es zu einem Deal mit Amazon, hat Paypal Zugang zu einem gigantischen Kundenstamm. Offensichtlich wird die Wachstumsgeschichte weitergehen: offline, online und mobil.. Die Korrektur bietet eine Gelegenheit, künftige Kurszuwächse mit einem K.-o.-Call zu hebeln. Ein Aktienrückkaufprogramm über 500 Millionen Dollar unterstützt die Notierung. Für die Analysten der Berenberg Bank ist die Paypal-Aktie ein Must-have. Ihr Kursziel liegt bei 50 Dollar. Sollte die Aktie diesen Wert erreichen, verdoppelt sich der Call bei unveränderten Wechselkursen.Emittent: VontobelISIN: DE 000 VS7 5X1 Laufzeit: endlosBezugsverhältnis: 0,1Basispreis variabel: 30,61 $Kurs K.-o.-Call 06.02.2017: 0,89 €K.-o.-Call-Schwelle variabel: 32,14 $Hebel: 4,2Aufgeld in %: 0,56Spread: 0,01 €Kurs Basiswert: 39,59 $

