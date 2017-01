Euro am Sonntag-Zerti-1x1: Zertifikate mit Bonus: Tauschen und gewinnen | Nachricht | finanzen.net

€uro am Sonntag

von Gian Hessami, Euro am Sonntag



Obwohl es an der Börse im vergangenen Jahr turbulent zuging - China, Brexit und die US-Wahl hielten die Märkte in Atem - erwirtschafteten einige DAX-Titel positive Renditen im zweistelligen Prozentbereich.

Im Depot umschichten

Dies ist ein guter Grund, sein Zertifikate-Depot auf den Prüfstand zu stellen. So kann es sinnvoll sein, Papiere zu verkaufen und in renditeträchtigere Zertifikate umzuschichten. Das gilt besonders für Bonuszertifikate, deren Basiswert sich sehr gut entwickelt hat. Liegt der Kurs der unterlegten Aktie auf dem Niveau des Bonusbetrags, kann sich der Zertifikateverkauf auszahlen. Denn in diesem Kursbereich erzielt das Papier keinen deutlichen Mehrwert mehr gegenüber der Direktanlage.Zwar nehmen Anleger mit Bonuszertifikaten ohne Cap vollständig an der Kursentwicklung des Basiswerts teil. Zugleich verzichten sie jedoch auf etwaige Dividenden des Basiswerts, die den Emittenten zur Finanzierung der Struktur dienen.Ein Beispiel ist das Bonuszertifikat der Deutschen Bank auf BASF (ISIN: DE 000 DL8 J0H 3 ), das bis Juni 2018 läuft. Die BASF-Aktie hat in den vergangenen zwölf Monaten rund 40 Prozent an Wert gewonnen und notiert aktuell bei 88,50 Euro. Der Bonuslevel des Zertifikats liegt bei 90 Euro, die Barriere bei 58 Euro. Sollte die Barriere bis zum Laufzeitende halten, beträgt die Bonusrendite gerade einmal 0,7 Prozent. Anleger könnten derzeit das Papier für 89,37 Euro verkaufen und sich ein ähnliches Zertifikat auf BASF mit einem höheren Bonuslevel heraussuchen.Infrage kommt zum Beispiel das Bonuspapier der Commerzbank DE 000 CE4 2BE 5 ) auf BASF. Das Papier kostet derzeit 89,67 Euro und läuft ebenfalls bis Juni 2018. Der Bonuslevel liegt bei 103 Euro und die Barriere bei 70 Euro. Geht die Strategie auf, winkt am Ende eine Bonusrendite von 14,8 Prozent. Die Kehrseite der Medaille: Das Commerzbank-Papier kostet 30 Cent mehr als das alte und die Barriere befindet sich zwölf Euro über der Barriere des alten Papiers. Anleger sollten deshalb davon ausgehen, dass die BASF-Aktie während der Laufzeit die Schwelle von 70 Euro nicht erreicht.Als weiteres Beispiel dient die Aktie der Deutschen Post , die in den vergangenen zwölf Monaten um gut 30 Prozent zulegte und aktuell bei 31,07 Euro notiert. Das Bonuspapier der Commerzbank auf die Deutsche Post ( DE 000 CD9 48K 3 ) ist mit einem Bonuslevel von 33 Euro ausgestattet und läuft bis Dezember 2017. Die Barriere liegt bei 23,50 Euro. Hält sie, beträgt die Bonusrendite aktuell 1,7 Prozent.Wer nun das Zertifikat für 32,46 Euro mit gut zwei Prozent Aufgeld zum Aktienkurs verkauft, könnte den Erlös zum Beispiel in ein Bonuszertifikat auf die Deutsche Post von Goldman Sachs investieren ( DE 000 GD1 7K3 2 ). Das Papier kostet auch 32,46 Euro und läuft ebenfalls bis Dezember 2017. Der Bonuslevel lautet 34 Euro und die Barriere liegt bei 25 Euro. Hält die Barriere, erzielen Anleger eine Bonusrendite von 4,7 Prozent.

Bildquellen: MaximP / Shutterstock.com, Ismagilov / Shutterstock.com