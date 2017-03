Euro am Sonntag-Zerti-Tipp: An Qualität verdienen: So geht's! | Nachricht | finanzen.net

€uro am Sonntag

von Redaktion Euro am Sonntag



Nach dem deutschen Discounter Aldi will nun auch Lidl in den USA auf Kundenfang gehen - das sorgt in der Branche für Aufsehen. Und es sind keine guten Vorzeichen für die Etablierten wie den US-Discounter Target. Der Händler hat nach schwachen Quartalszahlen jetzt von der Wall Street eine harte Quittung bekommen. Die Aktie kam stark unter Druck, nachdem das Unternehmen im vierten Quartal einen überraschend hohen Umsatzrückgang gemeldet hatte.

hinter den Erwartungen der Analysten zurück. Die Schwäche scheint indes kein branchenweiter Trend zu sein, wie die guten Zahlen des weltgrößten Handelskonzerns Walmart zuletzt nahelegten. Die Aktie des Primus in den USA entwickelte sich zuletzt stabil.Nach den Kursverlusten ist Target in der Performancerangliste der zehn Qualitätsaktien an den Schluss gefallen. Die anderen Werte zogen indes auf breiter Front an. Ein Aktivposten war erneut die Aktie des französischen Industrielogistikers Rubis . Die Pariser gelten als möglicher Übernahmekandidat. Zwar gibt es noch keine konkreten Nachrichten, die auf einen Deal deuten. Das Unternehmen baut unterdessen aber sein weltweites Vertriebsnetzwerk weiter aus. Soeben übernahm Rubis in Haiti einen Distributor von Kraftstoffen.

Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com, Julian Mezger, Lisa S. / Shutterstock.com, scyther5 / Shutterstock.com