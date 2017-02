Euro am Sonntag-Zerti-Tipp: German-Global-Export-Aktienindex: Wieder ein Rekordhoch | Nachricht | finanzen.net

€uro am Sonntag

von Redaktion Euro am Sonntag



Der Aktienindex der deutschen Exportfirmen hat gleich zum Start in das Börsenjahr 2017 neue Höchststände erreicht. Seit Jahresbeginn hat der Globax knapp drei Prozent an Wert gewonnen und damit die protektionistischen Drohungen des neuen US-Präsidenten Donald Trump gegen ausländische Unternehmen locker abgeschüttelt.

der Trump-Agenda. Steuersenkungen, weniger Regulierung, staatliche Investitionsprogramme - das alles hilft, die Unternehmensgewinne zu steigern. Auch deutsche Unternehmen sollten mit ihren Geschäften in den USA von diesen Geschenken an die Wirtschaft profitieren.der deutschen Wirtschaft ist China. Das Bruttoinlandsprodukt des Riesenreichs ist laut ­offiziellen Angaben im vergangenen Jahr um 6,7 Prozent gewachsen. Für das neue Jahr peilt die Regierung 6,5 Prozent an. Auch wenn es immer wieder Zweifel an der offiziellen Statistik gibt, scheint in China alles nach Plan zu laufen.Der Globax sollte dank der starken Gewichtung von Unternehmen aus zyklischen Branchen von einer Erholung der Weltwirtschaft profitieren.

