Euro am Sonntag-Zerti-Tipp: Solactive Euro am Sonntag-Qualitätsaktien: Wie sich der Index entwickelt hat | Nachricht | finanzen.net

€uro am Sonntag

von Stephan Bauer, Euro am Sonntag



Der Jahresauftakt brachte für mehrere der zehn Qualitätsaktien leichte Kurseinbußen, das Zertifikat konsolidierte. Nach den zumeist positiven Zahlen der US-Einzelhändler wegen des starken Weihnachtsgeschäfts rückte die Aktie des US-Konsumgüter- und Pharmakonzerns Johnson & Johnson fundamental wieder stärker in den Mittelpunkt. Die Amerikaner arbeiten intensiv an der Übernahme des Schweizer Biotechunternehmens Actelion. Gegenwärtig laufen Gespräche mit der Schweizer Wettbewerbsaufsicht. Johnson & Johnson erwägt nach einer Übernahme offenbar eine Aufspaltung des Unternehmens in eine Forschungs- und eine Produktsparte und will die Produktaktivitäten übernehmen.

hat soeben die Kontrolle über einen Treibstofflagerbetreiber in der Türkei übernommen, mit dem die Franzosen seit 2012 zusammenarbeiten. Trotz der politischen Lage im Land scheint der Deal sinnvoll. Die Börsianer waren indes nicht begeistert.Klassiker wie Nestlé oder Procter & Gamble holen inzwischen wieder auf. Sie stehen für Unternehmen, die mindestens zehn Jahre ihre Ausschüttungen gesteigert haben - der Kern unseres Ansatzes. Nur Aktien, die sieben strenge fundamentale Kriterien erfüllen, kommen für den Solactive €uro am Sonntag Qualitätsaktien Performance Index infrage (siehe PDF).

Bildquellen: sergign / Shutterstock.com, istock/Ulf Gähme, ollyy / Shutterstock.com