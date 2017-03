Euro am Sonntag-Zerti-Tipp: Solactive German M&A: Deals bringen Höchstkurse | Nachricht | finanzen.net

€uro am Sonntag

von Jörg Lang, Euro am Sonntag



Der von der Redaktion Euro am Sonntag entwickelte ­Solactive German M & A-Index hat im Februar neue Rekordwerte erreicht. Auslöser sind neben der guten Börsenentwicklung vor allem Übernahmen und sich abzeichnende Deals. Nachdem die US-Beteiligungsfirma KKR ein eher zu niedriges Übernahmeangebot für die Aktie des Meinungsforschers GfK abgegeben hat, stieg der US-Investor Michael Dell ein.

. Sein Anteil liegt bei knapp zehn Prozent, sodass ein Squeeze-out nicht möglich ist. Wir werden die Aktie im Index belassen, solange es die Börsenliquidität erlaubt. Den fairen Wert stufen wir über 60 Euro ein.Wie erwartet, hat der Pfeiffer-Vacuum -Großaktionär, die Busch-Gruppe, den Anteil auf über 30 Prozent ausgebaut und lanciert ein Angebot zu 96,20 Euro pro Aktie. Wir werden die Aktien nicht andienen. In Relation zu Preisen, die in der Branche bei Übernahmen gezahlt werden, unterzeichnet das Gebot von Busch die Preisvorstellung von mehr als 120 Euro. Stada liegt nun ein verbind­liches Angebot von 58 Euro plus Dividende von der Beteiligungsfirma Advent vor, das aber nur bis Montag gelten soll. Advent will offensichtlich einen schnellen Deal erreichen. Wir setzen auf einen industriellen Bieter, der deutlich über 60 Euro zahlen könnte.

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag, Deutsche Börse