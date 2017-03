Euro am Sonntag-Zerti-Tipp: Zertifikate auf die Reisebranche: Damit liegen Sie auf der Sonnenseite! | Nachricht | finanzen.net

€uro am Sonntag

von Gian Hessami, Euro am Sonntag



Politische Krisen und Anschläge bescherten der erfolgsverwöhnten Reisebranche im vergangenen Jahr ein Umsatzminus. So gab es deutlich weniger Buchungen für die Türkei, Tunesien und Ägypten. In diesem Jahr soll es wieder besser laufen.

"Wir rechnen mit einem moderaten Plus gegenüber 2016", sagt der Präsident des Branchenverbands DRV, Norbert ­Fiebig. "Derzeit werden kräftig Urlaubspläne geschmiedet." Bis Ende Januar verzeichneten die Reisebüros nach Daten der Konsumforscher von der GfK für das wichtige Sommergeschäft ein Umsatzplus von zusammengerechnet sechs Prozent gegenüber dem schwachen Vorjahreszeitraum.Anleger, die davon ausgehen, dass das Reisegeschäft wieder floriert, können mit Bonuszertifikaten auf die entsprechenden Basiswerte setzen. Mit den Papieren erzielen sie auch dann ­ordentliche Renditen, wenn die Aktienkurse seitwärts tendieren. Ein möglicher Basiswert ist die TUI-Aktie . Bislang befindet sich der Titel in diesem Jahr auf Seitwärtskurs. Als Profitgaranten gelten die Kreuzfahrten und die Hotels der Marke Riu. Die Feriendampfer waren zuletzt voll ausgelastet, die Riu-Häuser liegen in als sicher geltenden Urlaubsländern. TUI-Chef Friedrich Joussen plant, den operativen Gewinn 2017 um mindestens zehn Prozent zu steigern.

Einzelwert oder Index

Aktuell notiert der Titel des Touristikkonzerns bei 13,20 Euro. Das Capped-Bonuszertifikat der Commerzbank auf die TUI-­Aktie (ISIN: DE 000 CE7 Z2Q 8) zahlt 14,50 Euro aus, wenn die Kursbarriere von 10,50 Euro bis zum Laufzeitende Mitte Dezember 2017 nicht erreicht wird. Aus dem Kaufpreis des Zertifikats von 13,31 Euro ergibt sich eine Rendite von 8,9 Prozent. Reißt die Barriere, nehmen Anleger an der Performance der TUI-­Aktie teil.

auf maximal 14,50 Euro pro Papier begrenzt. Wem das Risiko zu hoch ist, auf einen Einzelwert zu setzen, der kann sich den Stoxx Europe 600 Travel & Leisure ansehen.Der Index bildet die Wertentwicklung der größten europäischen Unternehmen in der Freizeit- und Tourismusbranche ab, und zwar gewichtet nach Marktkapitalisierung. Das Barometer enthält unter anderem die Aktien von TUI, der französischen Hotelkette Accor , des britischen Catering- und Liegenschaftsmanagementunternehmens Compass Group , der irischen Flug­gesellschaft Ryanair sowie des britisch-amerikanischen Kreuzfahrtkonzerns Carnival Die HypoVereinsbank bietet auf den Stoxx Europe 600 Travel & Leisure ein Indexzertifikat (ISIN: DE 000 HV1 6FM 6 ) an. Mit dem Papier nehmen Anleger eins zu eins an der Indexentwicklung teil. Das Zertifikat bezieht sich auf einen sogenannten Net-Return-Index. Bei diesem Berechnungsansatz werden die Dividenden nach Abzug möglicher Quellen- oder Kapital­ertragsteuern im Index berücksichtigt.

