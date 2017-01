Festverzinste Investment-Alternative zur Vorbereitung auf die Zinswende

Autor: Hussam Masri

Negative Renditen im Anleihebereich sind ein Phänomen der extremen Niedrigzinsphase und gehören mittlerweile zum üblichen Bild an den Märkten. Zum Teil liegen die Renditen von Bundesanleihen schon seit Sommer 2014 dauerhaft im Minus. Aktuell wird die Nulllinie erst ab einer Laufzeit von neun Jahren überboten. Zehnjährige Bundesanleihen ermöglichen derzeit eine Rendite von rund 0,38 Prozent pro Jahr (Stand 24.01.2017). Zeitweilig waren sogar in diesem Laufzeitbereich negative Renditen zu beobachten.

In den USA hat die Notenbank währenddessen die Zinswende eingeleitet. Dagegen schiebt die Europäische Zentralbank ihren Ausstieg aus der ultra-expansiven Geldpolitik mit der Verlängerung des Anleihekaufprogramms vorerst noch auf. Analysten weisen allerdings darauf hin, dass sich Anleger schon jetzt auf ein mittelfristig zu erwartendes Ende der EZB-Käufe einstellen und dass die Anleiherenditen in den kommenden zwölf Monaten leicht nach oben korrigieren dürften. Da die Kerninflation nach Analysteneinschätzung allerdings nur langsam steigen sollte und sich politische Risiken im Jahr 2017 häufen, werde die EZB zu einer behutsamen Beendigung der quantitativen Lockerungen veranlasst.

Bundesanleihen mit kurzen Laufzeiten zur baldigen Umschichtung in künftig eventuell höher verzinste Anlagen sind in dieser Ausgangslage angesichts negativer Renditen als Investments hinfällig, zumal in einer zehnjährigen Bundesanleihe das Kapital mit der aktuell niedrigen Rendite langfristig gebunden wäre. Denn in einem Szenario mit steigenden Zinsen kann der Anleger kaum reagieren, weil steigende Renditen gleichbedeutend mit sinkenden Notierungen der zehnjährigen Anleihe wären. Folglich würde ein zwischenzeitlicher Anleiheverkauf zwecks Umschichtung in andere Gelegenheiten zu Kursverlusten führen.

Feste Verzinsung für zehn Jahre und jährliche Teilrückzahlungen zur frühzeitigen Verfügbarkeit für neue Investitionen

Die DekaBank 0,37 % Festzins-Tilgungsanleihe 02/2027 richtet sich daher an Anleger, die sich für ein Umfeld mit künftig möglicherweise steigenden Zinsen wappnen möchten. Hierbei liegt der feste und marktunabhängige Zinsertrag ein wenig über der aktuellen Rendite einer zehnjährigen Bundesanleihe. Vor allem aber wird das investierte Kapital im Laufe von zehn Jahren schrittweise zurückgezahlt und steht somit nach und nach für neue Gelegenheiten zur Verfügung.

Der anfangs investierte Nennbetrag in Höhe von 1.000,00 Euro pro Anleihe wird im ersten Jahr vollständig zu 0,37 Prozent verzinst. Doch zusammen mit der ersten Zinszahlung am 22.02.2018 erhalten potenzielle Anleger auch 100,00 Euro je Anleihe als erste Teilrückzahlung. Folglich entspricht der maßgebliche Nennbetrag anschließend nur noch 900,00 Euro, auf den in der zweiten Zinsperiode der Zinssatz von 0,37 Prozent bezogen wird. Am 22.02.2019 erfolgen dann wieder die Auszahlung der Zinsen und gleichzeitig die erneute Teilrückzahlung von 100,00 Euro pro Anleihe.

Nach diesem Prinzip erhält der Anleger jedes Jahr ein Zehntel der ursprünglich investierten 1.000,00 Euro pro Anleihe zurück und hat die erhaltenen Beträge demnach frühzeitig wieder zur Verfügung. Der jeweils verbliebene, maßgebliche Nennbetrag wird währenddessen konstant zum Zinssatz von 0,37 Prozent verzinst. Und nach der zehnten Zinsperiode erfolgt am 22.02.2027 neben der Zinszahlung auch die finale Rückzahlung des letzten Nennbetragsanteils von 100,00 Euro je Anleihe.

Die im Laufe der Zeit erhaltenen Teilrückzahlungen können möglicherwiese höher verzinst wieder angelegt werden, wenn die Zinsen zukünftig steigen sollten. Es besteht allerdings auch das Risiko weiter sinkender Zinsen im Vergleich zum aktuellen Niveau, sodass für den jeweils freiwerdenden Anteil des Nennbetrags nur geringere Verzinsungen als zu 0,37 Prozent erzielbar sein könnten.

Das investierte Kapital und die fest definierten Zinszahlungen unterliegen insgesamt dem Emittentenrisiko. Demnach kann es insbesondere im Falle einer Zahlungsunfähigkeit der DekaBank zu Verlusten kommen, die bis hin zum Totalverlust reichen können.

Die DekaBank 0,37 % Festzins-Tilgungsanleihe 02/2027 mit der WKN DK0J4U steht vom 23.01.2017 bis zum 17.02.2017* (15:00 Uhr) zur Zeichnung bereit und wird zu 100,00 Prozent des Nennbetrags (1.000,00 Euro je Stück) ohne Ausgabeaufschlag angeboten.

*Vorbehaltlich einer Verlängerung oder Verkürzung der Zeichnungsfrist.

Doppelt ausgezeichnet: Die DekaBank wurde bei den FERI EuroRating Awards und den ZertifikateAwards als beste Emittentin für Primärmarkt-Zertifikate ausgezeichnet. Damit wird die Leistungsfähigkeit der DekaBank bei Zeichnungsprodukten erneut von externer Stelle bestätigt. Mehr Informationen: www.feri-fund-awards.de; www.zertifikateawards.de

Hussam Masri verantwortet als Managing Director die Einheit Produktmanagement bei der DekaBank. Er ist in dieser Funktion verantwortlich für alle Fonds, Zertifikate und Vermögensverwaltungsprodukte, die an private Sparkassen-Kunden vertrieben werden. Zudem verantwortet er die Product-Sales-Einheit.

Disclaimer: Werbeinformation: Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Finanzinstruments dar und können eine individuelle Beratung nicht ersetzen. Diese Werbeinformation enthält nicht alle relevanten Informationen zu diesem Finanzinstrument. Für vollständige Informationen sollten potenzielle Anleger den jeweiligen Prospekt der DekaBank einschließlich etwaiger Nachträge (der „Wertpapierprospekt“) sowie die Endgültigen Bedingungen lesen. Diese Dokumente sind bei der Emittentin, DekaBank Deutsche Girozentrale, kostenlos erhältlich oder können unter www.dekabank.de oder https://zertifikate.deka.de heruntergeladen werden. Eine Haftung für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit dieser Werbeinformation ist ausgeschlossen. Sollten Kurse / Preise genannt sein, sind diese freibleibend und dienen nicht als Indikation handelbarer Kurse / Preise. Die hier genannten Werte dienen der Erläuterung des Auszahlungsprofils dieses Finanzinstruments. Die Werte sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Verkaufsbeschränkung: Auf besondere Verkaufsbeschränkungen und Vertriebsvorschriften in den verschiedenen Rechtsordnungen wird hingewiesen. Insbesondere dürfen die hierin beschriebenen Finanzinstrumente weder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika noch an bzw. zugunsten von U.S.-Personen zum Kauf oder Verkauf angeboten werden.