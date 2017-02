MDAX Long: 107-Prozent-Chance

Mit einem Open End Turbo Long auf den MDAX kann sich bei weiterhin steigenden Notierungen eine Trading-Chance von 107 Prozent ergeben.

In den letzten Tagen erreichte der MDAX ein neues Allzeithoch bei 22944 Punkten. Anschließend tendierten die Notierungen zwar nach unten, sollten aber das nach dem Hoch von Anfang Januar bei 22542 Punkten erreichte Tief um 22100 Punkte nicht mehr unterschreiten, um die steigende Tendenz zu behaupten. Denn bereits nach dem Start ins neue Jahr zeigte der Index eine kleine Pullback-Reaktion dorthin, um im Anschluss weiterhin schnell zu steigen. Für den MDAX kann das als Trendstärke interpretiert werden, so dass auch in den nächsten Monaten von einer Outperformance gegenüber dem DAX ausgegangen werden kann. Aufgrund des historischen Kursniveaus, auf dem sich der deutsche Mittelwerte-Index derzeit befindet, orientieren sich nächsten Kursziele eher an den folgenden runden Marken. Deshalb könnte ein Anstieg bis in die Region zwischen 24000 und 25000 Punkten folgen. Allerdings sollte der Index nicht mehr nachhaltig unter die dargestellten Unterstützungen fallen.

Strategie

Wer von einem steigenden MDAX ausgeht, kann mit einem Open End Turbo Long (WKN DL88CH) mit einem Hebel von 10,0 überproportional davon profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt aktuell 9,7 Prozent. Beachtet werden kann beim Einstieg in diese spekulative Position ein risikobegrenzender Stoppkurs. Dieser kann anfangs bei 21900 Punkten im Basiswert platziert werden und befindet sich unter der im Chart dargestellten Unterstützung. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 1,68 Euro. Bei einem Schlusskurs über 22800 Punkten kann er auf Einstandsniveau nachgezogen werden. Ein Ziel kann sich um 25000 Punkte befinden. Das Chance-Risiko-Verhältnis der spekulativen Idee beträgt 4,3 zu 1.

