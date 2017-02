Tagesausblick für 14.2.: DAX deutlich im Plus. BIP, ZEW und M&A-Index im Fokus!

Die Aktienmärkte starteten stark in die neue Woche. Der DAX® zog zeitweise sogar über 11.800 Punkte. Einem Beitrag auf Thomson Reuters zufolge hoffen die Anleger auf ein amerikanisches Wirtschaftswunder. Ende vergangene Woche hat US-Präsident Donald Trump erklärt in den kommenden zwei bis drei Wochen eine umfangreiche Steuerreform zu präsentieren.

Derweil gaben die Aktien der Autobauer – allen voran BMW und VW – kräftig Gas. Der chinesische Herstellerverband CAAM erklärte, dass im Januar nur 0,2 Prozent mehr Fahrzeuge verkauft haben als im Vorjahresmonat. Viele Investoren erwarteten aufgrund des Auslaufens von Steuervorteil für kleine Wagen sowie dem Neujahresfest einen Absatzrückgang. In der zweiten Reihe fiel die Aktie von Stada Arzneimittel auf. Am Wochenende gab der Generikahersteller bekannt, dass es unverbindliche Interessenbekundungen in Bezug auf den Erwerb von bis zu 100 Prozent der Aktien gibt. Dies trieb die Aktie zweistellig nach oben. Davon profitierte auch der Solactive German Mergers & Acquisitions Performance Index, der zahlreiche deutsche Titel enthält, die Ziel einer Übernahme werden könnten.

Morgen stehen mit Zahlen zum BIP in Deutschland und dem ZEW erneut wichtige Wirtschaftsdaten an. Zudem gibt Fed-Präsidentin Yellen im Bankenausschuss des US-Senats ihr halbjährliches geldpolitisches Statement.

Unternehmen im Fokus

Morgen wird TUI Zahlen zum abgelaufenen Quartal veröffentlichen. Danach lädt der Touristikkonzern zur Hauptversammlung. Im Fokus dürfte zudem die Aktie von Deutsche Telekom stehen, denn die US-Tochter T-Mobile US wird Zahlen zum zurückliegenden Quartal bekannt geben.

Wichtige Termine

China – Verbraucherpreise, Januar

Deutschland – BIP Deutschland Q4 2016

Europa – BIP Euro-Zone Q4 2016

Europa – Industrieproduktion Euro-Zone, Dezember

Deutschland – ZEW-Konjunkturerwartungen Deutschland für Februar

USA – Halbjährliches geldpolitisches Statement von Fed-Präsidentin Yellen im Bankenausschuss des US-Senats

Allianz – Ausbruch aus kurzfristigen Abwärtstrend. Nächste Hürde bei EUR 164

Daimler – 50%-Retracementlinie/10-Tage-Durchschnittslnie geknackt. Chance bis EUR 73,75

Rational – stößt an 200-Tage-Durchschnittslinie

Rocket Internet – Rebound nach Rücksetzer

Charttechnischer Ausblick: DAX®

Widerstandsmarken: 11.800/11.880/12.000/12.400 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.400/11.530/11.630/11.700 Punkte.

Der DAX® konnte sich nach einem starken Auftakt weiter von der Unterstützung bei 11.630 Punkten distanzieren und schob sich zeitweise sogar über 11.800 Punkte. Unterstützung findet das Aktienbarometer nun bei 11.700 Punkten. Solange das Level nicht nachhaltig unterschritten wird besteht die Chance auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends bis 12.000 Punkte und im weiteren Verlauf in Richtung Allzeithoch.

Wenngleich die Bären derzeit in der Defensive sind, sollten sie nicht abgeschrieben werden. Dazu sollten Anleger weiter ein Auge auf die Unterstützung bei 11.630 Punkten werfen. Unterhalb dieser Marke könnten die Bären wieder Oberwasser bekommen.

DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 09.11.2016 – 13.02.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 14.02.2012 – 13.02.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Autor: Richard Pfadenhauer