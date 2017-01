Tipp des Tages: Klassischer Call auf Bilfinger

€uro am Sonntag

Die Bauwirtschaft boomt und verzeichnet den höchsten Auftragsbestand seit 21 Jahren. Deshalb laufen die Aktienkurse von Hochtief oder dessen französischen Wettberbers Vinci von einem Hoch zum nächsten. Auch die Aktie von Bilfinger ist angesprungen und legte in den vergangenen drei Monaten um rund ein Viertel zu. Allerdings sind die Voraussetzungen anders. Zuvor markierten die Anteilscheine des Baudienstleisters einen Mehrjahrestiefpunkt. Das Unternehmen ist seit dem unrühmlichen Abgang seines Ex-Vorstandschefs Roland Koch im Jahr 2014 damit beschäftigt, die Fehlentwicklungen zu korrigieren. Ausdruck fand das auch im Aktienkurs. Zu seiner Glanzzeit notierten die Anteilscheine bei über 90 Euro, mehr als 140 Prozent über dem aktuellen Niveau.

Call auf Bilfinger

Mit Thomas Blades, der vorher Manager bei Linde war, hat Bilfinger innerhalb von zwei Jahren den dritten Vorstandschef. Doch der als besonnen geltende Manager könnte die Trendwende bringen. Im vergangenen Sommer verkaufte er den profitablen Geschäftszweig Bau- und Immobilienservices für 1,2 Milliarden Euro an einen Finanzinvestor.Bilfinger konnte einen Buchgewinn von einer halben Milliarde Euro melden, das Unternehmen hat heute Nettoguthaben auf der Bank. Von den ehemals vier Geschäftsfeldern sind zwei geblieben, das Dienstleistungsgeschäft für die Sektoren Energie und Industrie. Bilfinger bietet seinen Kunden bei Anlagen wie Kraftwerken, Raf­finerien oder Produktionsstätten Dienste von der Errichtung, Instandhaltung bis zur Modernisierung aus einer Hand. Bilfinger will sich auf das Dienstleistungsgeschäft mit Industriefirmen konzentrieren, so viel hat Blades schon preisgegeben. Konkret wird er die Strategie am 14. Feb­ruar vorstellen und sie wohl auch mit Renditezielen untermauern.Die abgespeckte Firma Bilfinger wird ­einen Umsatz von vier Milliarden Euro erwirtschaften. An der Börse wird das Unternehmen mit 1,7 Milliarden Euro bewertet. Nennt Blades etwa ein nachvollziehbares Renditeziel von sechs Prozent, dürften Investoren der Gesellschaft einen Börsenwert von rund 2,5 Milliarden Euro zusprechen. Umgerechnet auf die Aktie wären das rund 50 Euro. Auch charttechnisch hellt sich das Bild auf. Die Aktie ist aus dem Abwärtstrend ausgebrochen. Wird der Widerstand bei 40 Euro überwunden, kann die Reise schnell bis 45 Euro gehen. Spekulative Anleger positionieren sich mit einem Call.

Emittent: Commerzbank

ISIN: DE000CD9NC72

Laufzeit: 12.12.2017

Bezugsverhältnis: 0,1

Basispreis: 32,00 €

Kurs des Calls am 09.01.17: 0,78 €

Innerer Wert: 0,6266€

Omega: 3,8

Aufgeld in %: 4,27 Stopp-Kurs Aktie 30,90 €

