Trading-Idee: Tipp des Tages: Knock-out-Call auf ProSiebenSat.1 | Nachricht | finanzen.net

Gehebelt auf Erholung setzen

Das Medienunternehmenentwickelt sich mehr und mehr von einem börsennotierten Fernsehsender zu einem Internet-Unternehmen. Anfang November drückte allerdings eine Kapitalerhöhung um rund 500 Millionen Euro auf die Stimmung der Investoren. Im Grunde genommen stellt ein Investment in ProSiebenSat.1 eine Wette auf gute Internet-Deals bzw. -Geschäfte dar.Bei der Analyse fundamentaler Kennzahlen wie Kurs/Gewinn-Verhältnis oder Dividendenrendite weist das Münchner Unternehmen derzeit attraktivere Werte als die Konkurrenz. Sollten die in Aussicht gestellten Umsätze bzw. Gewinne nicht verfehlt werden, könnte dies bei dem Titel im neuen Jahr an der Börse erhebliches Kaufinteresse generieren. Auf Basis aktueller Marktdaten bietet der Titel mit über fünf Prozent eine ausgesprochen üppige Rendite.die aktuelle Lage aus folgendem Grund ausgesprochen spannend dar: Im Bereich von 32 Euro drehte der DAX -Wert recht dynamisch nach oben. Oberhalb von 36 Euro geriet diese Erholung jedoch mittlerweile ins Stocken. Besonders interessant: Genau hier ist die obere Begrenzung des Abwärtstrendkanals angesiedelt. Ein markantes Überwinden dieser Hürde würde ein starkes Kaufsignal generieren, da in dieser Kurszone zudem die mittelfristige 100-Tage-Linie verläuft. Aufgrund der diesjährigen Baisse verfügt der Medienwert über erhebliches Aufwärtspotenzial. Leichte charttechnische Hürden verlaufen unterhalb und oberhalb von 40 Euro. Signifikante Widerstände sind im Bereich von 46 Euro angesiedelt.Mit dem von der Société Généralekönnen Anleger bei unbegrenzter Laufzeit mit einer fünffachen Hebelwirkung von einer erwarteten Aufwärtsbewegung des DAX-Werts profitieren. Während der Basispreis aktuell bei 29,30 Euro angesiedelt ist, liegt der Knock-Out-Level bei 31,32 Euro. Davon ist die Aktie derzeit fast 15 Prozent entfernt. Zur Begrenzung potenzieller Verluste bietet sich das Setzen einer Stopp-Loss-Marke bei 33 Euro an.

Bildquellen: Holger Rauner © ProSiebenSat.1 Media AG, Jan Pitman/Getty Images