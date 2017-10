Anzeige: Handelsidee heute: Evotec - wie weit trägt die Rally?!

Handeln Sie die Evotec-Kursbewegung mit Hebel:

Kurzfristiges Kursziel: 15,60 Euro und 16,29 Euro

Langfristiges Kursziel: 23,27 Euro

Unterstützungen: 14,68 Euro und 13,50 Euro

Analyse:

Die Evotec-Aktie (WKN: 566480) weist in allen relevanten Zeitebenen einen intakten Aufwärtstrend auf. Ausgehend vom zyklischen Tief im Jahr 2009 bei 0,54 EUR hat sich das Papier des im TecDAX notierten Biotech-Konzerns im Wert vervielfachen können. Mit dem Anstieg über die Widerstände bei 5,08 EUR und 7,23 EUR im November und Dezember 2016 konnte dabei eine ultralangfristige Trendwende komplettiert werden. Ausgehend vom im Juli gesehenen Verlaufshoch bei 14,71 EUR erfolgte zuletzt eine Korrekturbewegung bis 11,29 EUR. Die dort befindliche steigende 100-Tage-Linie bildete den Ausgangspunkt für eine Stabilisierung und schließlich Wiederaufnahme des bullishen Trends.

16-Jahres-Hoch

Am Donnerstag markierte der Anteilsschein ein 16-Jahres-Hoch bei 15,60 EUR und vollzog am folgenden Tag einen Rücksetzer an das letzte Verlaufshoch. Mit der deutlichen Erholung vom Tagestief bis zum Handelsschluss formte er eine Hanging-Man-Kerze mit ausgeprägter Lunte. Solange es nicht zu einem Rutsch unter den Support bei 14,68/14,71 EUR per Tagesschluss kommt, bleibt der kurzfristige Aufwärtstrend ungeachtet des mit der Kerze verbundenen Warnsignals ungefährdet. Mit einem Break über 15,60 EUR würden potenzielle nächste Kursziel- und Widerstandsbereiche bei 16,02-16,29 EUR und eventuell 16,65/16,83 EUR in den Fokus rücken. Es bedürfte eines nachhaltigen Anstiegs über die letztgenannte Zone, um deutlicheres Anschlusspotenzial in Richtung 23,27 EUR auszulösen.

Angesichts der bereits extrem überkauften markttechnischen Situation in den Zeitebenen Tageschart bis Monatschart ist jedoch unterhalb der genannten Hürde bei 16,65/16,83 EUR eine ausgedehnte mittelfristige Konsolidierung oder Korrektur zu favorisieren. Ein Tagesschluss unter dem aktuellen Support 14,68/14,71 EUR würde ein erstes Indiz für den unmittelbaren Beginn einer Verschnaufpause liefern. Wichtige nächste Unterstützungsbereiche lauten dann 13,50/13,69 EUR, 13,11 EUR, 12,32/12,55 EUR sowie 11,29 EUR. Unterhalb der letztgenannten Marke würde sich das übergeordnete Chartbild eintrüben.

Eine Analyse der Commerzbank AG

