Die Cyber-Währung Bitcoin eilt von Rekord zu Rekord. Das letzte Allzeithoch wurde am heutigen Freitag mit 1.627,65 US-Dollar erreicht. Kein Wunder also, dass die digitale Währung immer mehr Interesse auf sich zieht.

Zertifikate auf Bitcoin

Im März musste die Bitcoin-Fangemeinde einen herben Rückschlag verkraften: Die SEC hat dem potentiell ersten Bitcoin-ETF die Zulassung verweigert, mit der Begründung, dass das Finanzprodukt aufgrund der mangelnden Regulierung zu manipulationsanfällig sei. Dies sorgte für eine große Enttäuschung, schließlich hätte eine Zusage die Digitalwährung einer breiteren Anlegermasse zugänglich gemacht. In der Folge fiel der Bitcoin-Kurs zeitweise bis auf knapp über 1.000 US-Dollar.

Inzwischen hat sich der Kurs wieder klar erholt und immer mehr Investoren suchen nach Anlageformen, um an der neuen Bitcoin-Rally zu partizipieren. Eine solche Möglichkeit sind Zertifikate, also Schuldverschreibungen , die von Banken emittiert werden. Basiswerte für Zertifikate können neben Aktien, Indizes oder Rohstoffen auch "exotische" Währungen wie der Bitcoin sein, so dass Anleger an der Kursentwicklung des Kryptogeldes teilhaben können.

Die Vorteile von Bitcoin-Zertifikaten

Wer direkt Bitcoins erwerben möchte, der benötigt zuerst ein sogenanntes "Wallet", also eine elektronische Brieftasche. Der Kauf der Digitalwährung erfolgt dann häufig auf einem sogenannten Bitcoin-Marktplatz. Da dies jedoch alles online erfolgt, sind Anleger dadurch auch der Gefahr von Hackerangriffen ausgesetzt. Zwar gilt die eingesetzte Blockchain-Sicherheitstechnologie weiterhin als sicher, jedoch sind die "Wallets" sowie die Tauschbörsen immer wieder Ziel - und teilweise auch tatsächlich Opfer - von kriminellen Cyber-Attacken.

Dagegen profitieren Zertifikate-Anleger von der Bitcoin-Kursentwicklung, ohne selbst an einer Bitcoin-Plattform zu handeln. Sie benötigen auch kein "Bitcoin-Wallet". Folglich liegt das Verlustrisiko durch Hackerangriffe, fehlerhafte Handhabung, technische Probleme oder durch den Ausfall der Bitcoin-Verwahrstelle nicht beim Anleger.

Zertifikate nicht ohne Risiko

Ganz risikofrei ist eine Zertifikate-Anlage jedoch auch nicht. Neben einem möglichen Kursverlust beim Bitcoin sollten Anleger berücksichtigen, dass beim Kauf eines Zertifikats Gebühren anfallen. Hinzu kommt ein Wechselkursrisiko, falls sich das Produkt beispielsweise auf den Bitcoin-Dollar-Kurs bezieht.

Zudem besteht für den Käufer auch noch die Gefahr, dass der Emittent zahlungsunfähig wird. In diesem Fall kann ein Totalverlust drohen. Hierzu muss man wissen, dass Bitcoin-Zertifikate keine Eigentumsrechte an Bitcoins verbriefen. Stattdessen erhalten Anleger lediglich ein Schuldrecht gegenüber dem Emittenten, dem sie vorübergehend ihr Geld überlassen.

Damit unterscheiden sich Zertifikate klar von Fonds, bei denen es sich um ein Sondervermögen handelt. Dieses ist geschützt, falls die Fondsgesellschaft insolvent wird. Daher lohnt es sich vielleicht, abzuwarten, ob die US-Börsenaufsicht womöglich nicht doch demnächst den ersten börsennotierten Bitcoin-ETF genehmigen wird.

SEC überdenkt Absage für Bitcoin-Fonds

Über drei Jahre lang bemühen sich die Zwillinge Tyler und Cameron Winklevoss nun schon, eine Genehmigung für ihren Indexfonds "Winklevoss Bitcoin Trust ETF" zu erhalten. Nachdem sie im März noch eine Absage kassiert hatten, können sie nun erneut hoffen, denn die Securities and Exchange Commission (SEC) hat beschlossen, ihre negative Entscheidung nochmals zu überprüfen. Damit gab sie dem Antrag des Börsenbetreibers Bats auf nochmalige Prüfung statt. Nun können bis zum 15. Mai Stellungnahmen für oder gegen eine Zulassung des Winklevoss Bitcoin Trust als börsengehandelten Investmentfonds eingereicht werden.

