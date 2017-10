DAX  13.000 ? Nix passiert!

Hallo am Vormittag,

der DAX® kletterte gestern Nachmittag bis auf 13.000 Punkte, konnte diese Hürde jedoch nicht entscheidend überwinden. Auch heute morgen notierte das deutsche Börsenbarometer auf 13.000 Punkten, es fanden sich aber erneut keine Anschlusskäufer.

Das deutsche Börsenbarometer scheiterte in den vergangenen 24 Stunden zwei mal an der genannten Hürde, das gestrige Fazit steht daher unverändert: „Vor größeren Bewegungsphasen gibt es oftmals eine Periode von ultra geringer Volatilität. Offenbar befindet sich der deutsche Leitindex aktuell in solch einer Phase. Es gibt eine Pattsituation zwischen Bullen und Bären. Diese dürfte erst bei einem Ausbruch auf Stundenschlusskursbasis aus der Range 12.930 bis 13.000 beendet werden. Die Richtung ist aktuell noch völlig offen. Mittelfristig agierenden Tradern bleibt aktuell nur die Seitenlinie. Kurzfristig agierende Trader können sich an den genannten Marken orientieren.“ Ein Schönes Wochenende Allen Lesern!

DAX® in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)