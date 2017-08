DAX  Bullen bleiben weiter am Drücker

Hallo am Vormittag,

der DAX® brachte gestern Nachmittag den avisierten Rücksetzer, der Zielbereich wurde allerdings um gut 15 Punkte verfehlt. Heute Morgen startet der Index dann mit einer erneuten Aufwärtskurslücke und nimmt den oberen 12.200er Bereich in Angriff.

Seit dem Tief vom vergangenen Freitag hat das deutsche Börsenbarometer nunmehr gut 350 Punkte an Boden gut machen können. Nach dieser doch sehr imposanten Erholung dürfte ein direkter Ausbruch über 12.325/40 Punkte allerdings eine Nummer zu groß sein für die Bullen. Hier ist in den kommenden Handelsstunden tendenziell mit Gewinnmitnahmen und einem Abdriften in Richtung der Unterstützung bei 12.230 Punkten zu rechnen. Zumal sich der EUR/USD Wechselkurs weiterhin sehr robust erweist. Oberhalb dieses Levels bleibt das kurzfristige Chartbild im Stundenchart jedoch übergeordnet bullisch, unterhalb von 12.230 Punkten muss allerdings kurzfristig mit einer Ausdehnung auf der Unterseite gerechnet werden im Vorfeld der am Abend anstehenden Sitzungsprotokolle des jüngsten Fed-Meetings. Oberhalb von 12.340 Punkten wäre jedwedes Korrekturszenario erst einmal wieder zu den Akten zu legen.