DAX  Der Wind hat gedreht

das Fazit („Gut 250 Punkte unter dem gestrigen Tageshoch ist der Index damit kurzfristig überverkauft, hier muss in den kommenden Handelsstunden zunächst mit korrektiven Erholungen in Richtung 12.000 Punkte gerechnet werden“) der gestrigen Betrachtung für den DAX® traf den Nagel mal wieder auf den Kopf – mit Beginn der US-Sitzung am Nachmittag erholte sich der Index, heute Morgen notiert das deutsche Börsenbarometer dann bereits schon wieder oberhalb der avisierten 12.000 Punkte-Marke.

Mit der gestrigen Aufwärtsreaktion nach dem tiefsten Level seit März hat der kurzfristige Wind nun schon wieder gedreht. Kurzfristig muss zwar noch einmal mit einem „Luft holen“ der Bullen und einem Rücksetzer in den Bereich 11.950/60 Punkte gerechnet werden, so lange der Index nun jedoch nicht mehr per Stundenschlusskurs unter 11.930 Punkte zurückfällt, stehen die Chancen für eine Fortsetzung auf der Oberseite in Richtung 12.080/90 Punkte nicht schlecht aus charttechnischer Sicht. Oberhalb von 12.090 Punkten entsteht sofort weiteres Potenzial Richtung 12.150 Punkte und sogar 12.320 Punkte. Unterhalb von 11.930 Punkten wäre dieses präferierte Szenario zu den Akten zu legen.